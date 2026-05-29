Gefahrenstelle in Stuttgart-Ost: Wieder Lastwagen-Unfall – Radladen richtet Appell an OB Nopper

Normalerweise posten die Verantwortlichen des Radladens Alf Cycling Inhalte, die sich um Rennräder und den Radsport drehen. Am Dienstagnachmittag wichen sie von ihrer Routine ab und stellten bei Instagram zwei Videos eines Unfalls ein, der sich kurz zuvor an ihrer Filiale in Stuttgart-Ost ereignet hat. „Ich befinde mich gerade hier an der besagten Ecke unseres Showrooms. Es hat sich mal wieder ein Lastwagen festgesetzt“, sagt Alf-Mitarbeiter Phil Weinmann in dem kurzen Einspieler. „Wir hoffen, da tut sich bald mal was. Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier Schlimmeres passiert.“ Weil sich seit knapp einem Jahr vor Ort nichts tut, ist unter anderem der Account von Oberbürgermeister Frank Nopper in dem Video verknüpft.

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen aus der Villastraße nach rechts in die Neckarstraße abbiegen. Nach Polizeiangaben schätzte er den Kurvenradius falsch ein und rollte mit seinem Auflieger über den Gehweg. Der Sattelschlepper blieb an der Ecke des Gebäudes des Radladens stecken. Zur Bergung musste nicht nur stadteinwärts die Fahrbahn, sondern auch der Gleisbereich zeitweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr. Verletzt wurde niemand, nach Polizeiangaben entstand jedoch ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Blick von oben auf den Sattelschlepper, der am 26. Mai am Eck des Gebäudes feststeckte. Foto: alf Cycling

Seit Juni 2025 sind mindestens neun Lastwagen an der Ecke des Gebäudes hängen geblieben, in diesem Jahr bereits drei. Eine Erklärung dafür, warum die Fahrer seit knapp einem Jahr vermehrt Fehler beim Abbiegen machen, hat die Polizei nicht. Die tatsächliche Zahl der Vorfälle dürfte höher liegen, da nicht bei jedem Vorfall Mitarbeiter im Büro waren und viele Verursacher nach der Kollision einfach weiterfahren.

Von einer Unfallhäufung spricht die Polizei dennoch nicht. Dazu müssten sich an der Stelle in drei Jahren mehr als fünf Unfälle mit Personenschaden oder in einem Jahr fünf „normale“ Unfälle vom gleichen Typ ereignen. „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zählt eigentlich nicht dazu. Unsere Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Stelle aber dennoch der Stadt gemeldet“, sagt Polizeisprecher Tobias Kutter.

Die Stadt plant offenbar ein Lkw-Rechtsabbiegeverbot von der Villastraße in die Neckarstraße. Stattdessen sollen Lastwagen künftig vor dem SWR-Funkhaus nach links über die Kuhnstraße fahren. Doch die angekündigte Beschilderung lässt seit Monaten auf sich warten – sie wurde bereits im vergangenen Februar angeordnet. Eine entsprechende Anfrage zu einem möglichen Umsetzungstermin hat die Stadt bislang nicht beantwortet. Die neue Route birgt möglicherweise eigene Gefahren: Auf der Schleife müssen Lkw zweimal die Stadtbahngleise überqueren.