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  6. Weniger Flüchtlinge – Gemeinde sorgt trotzdem vor

Unterbringung in Hildrizhausen Weniger Flüchtlinge – Gemeinde sorgt trotzdem vor

Unterbringung in Hildrizhausen: Weniger Flüchtlinge – Gemeinde sorgt trotzdem vor
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Die Situation hat sich entspannt, dennoch bleibt die Unterbringung von Geflüchteten ein Dauerthema. Foto: dpa

Die Gemeinde Hildrizhausen renoviert zwei aufgekaufte Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung und setzt weiter auf Integration.

Auch wenn die Geflüchtetenzahlen inzwischen deutlich zurückgehen, sind auch die Gemeinden im Kreis Böblingen weiterhin mit der Unterbringung von Menschen hauptsächlich aus Kriegsgebieten und Krisenregionen beschäftigt. In der Sitzung des Gemeinderats Hildrizhausen berichtete jetzt zudem die Integrationsmanagerin Kristina Klink über die Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit.

 

Insgesamt 259 Geflüchtete, der Großteil davon aus der Ukraine, Syrien, der Türkei und Afghanistan hat die Gemeinde Hildrizhausen seit 2015 in der Anschlussunterbringung aufgenommen und ihre zugewiesenen Quoten von 245 damit übererfüllt. Das versetzt die Verwaltung in die Lage, bei Neuaufnahmen nicht kurzfristig agieren zu müssen, sondern langfristig planen zu können.

110 Plätze sind derzeit belegt

Diesem Zweck dienen nun auch zwei neu erworbene Gebäude in der Herrenberger und Ehninger Straße, die zunächst zur bedarfsgerechten Renovierung anstehen. Die Häuser ergänzen den Bestand der sieben gemeindeeigenen Unterkünfte und Wohnungen und unterstützen den Ansatz der dezentralen Unterbringung, der sich seit 2015 in Hildrizhausen bewährt hat.

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Dazu kommen zwölf angemietete Unterkünfte und Wohnungen. Von insgesamt 120 in der kommunalen Anschlussunterbringung zur Verfügung stehenden Plätzen sind derzeit 110 belegt. „Inzwischen können wir Unterkünfte wieder reduzieren und abbauen“, erklärte der zuständige stellvertretende Hauptamtsleiter Jörg Zimmermann. Das betreffe nach der Herrichtung der neuerworbenen Gebäude vor allem angemietete Objekte.

Land fördert Integration

Integrationsmanagerin Kristina Klink stellte insbesondere das Projekt „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ vor. Dessen Ziel ist es, in Hildrizhausen, Holzgerlingen und Altdorf bestehende Informations-, Beratungs-, Bildungs- und Teilhabeangebote sowie weitere unterstützende behördliche Leistungen zu betrachten und Nutzungsbarrieren, auch im Hinblick auf digitale Hürden, zu reduzieren. Eine Fördersumme von 63.000 Euro hat das Land Baden-Württemberg hierfür bereits Ende vergangenen Jahres bewilligt.

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