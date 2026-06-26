Unterbringung in Hildrizhausen Weniger Flüchtlinge – Gemeinde sorgt trotzdem vor
Die Gemeinde Hildrizhausen renoviert zwei aufgekaufte Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung und setzt weiter auf Integration.
Die Gemeinde Hildrizhausen renoviert zwei aufgekaufte Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung und setzt weiter auf Integration.
Auch wenn die Geflüchtetenzahlen inzwischen deutlich zurückgehen, sind auch die Gemeinden im Kreis Böblingen weiterhin mit der Unterbringung von Menschen hauptsächlich aus Kriegsgebieten und Krisenregionen beschäftigt. In der Sitzung des Gemeinderats Hildrizhausen berichtete jetzt zudem die Integrationsmanagerin Kristina Klink über die Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit.