Gegen die Autokrise: Neuer Masterplan – wie die Region Stuttgart zur Startup-Hochburg werden soll

Stuttgart ist ein Hotspot für Tüftler und Denker – doch bisher fehlt dem an sich heute schon regen Startup-Geschehen die nötige Koordination und Sichtbarkeit. Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) will das nun mit einem ambitionierten Masterplan ändern. Der Anspruch ist schwäbisch unbescheiden: als Region Stuttgart bei Firmenneugründungen künftig national eine führende Rolle zu spielen. „Wir wollen in das so wichtige Thema noch mehr Schwung reinbringen“, sagt der WRS-Chef und regionale Wirtschaftsförderer Michael Kaiser. „Firmengründer von heute sind die Mittelständler von morgen.“