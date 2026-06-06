Im letzten Spiel vor der WM schafft die deutsche Nationalmannschaft gegen die USA ein 2:1. Gegen den Co-Gastgeber klappt nicht alles.

dpa 06.06.2026 - 22:39 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem Erfolgserlebnis in das bevorstehende WM-Turnier. Acht Tage vor seinem ersten Spiel gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelmann bei seiner WM-Generalprobe in Chicago gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1). Deutschland trifft zum Auftakt in der Gruppe E am 14. Juni (19.00 Uhr/ARD und Magenta Sport) in Houston auf Curaçao.