Der Esslinger Künstler Werner Fohrer, der seit 1992 in seinem Atelier im Kulturpark Dettinger in Plochingen arbeitete, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.
13.08.2025 - 18:08 Uhr
Das Erarbeiten seiner Bildthemen war für Werner Fohrer ein intensiver Prozess: abwägen, zweifeln, verwerfen und schließlich die Begeisterung für eine Bildidee ziehen sich wie ein roter Faden durch sein jahrzehntelanges künstlerisches Schaffen. Jetzt ist der Maler, der eine besondere Stellung im Bereich der gegenständlich-realistischen Malerei im deutschen Südwesten einnimmt, im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.