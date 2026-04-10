Vor dem Spiel beim VfB Stuttgart haben sich die schlimmsten Befürchtungen beim HSV bestätigt. Nicht nur der gesperrte Nationalspieler Miro Muheim wird am Sonntag fehlen.
10.04.2026 - 15:02 Uhr
Der Hamburger SV reist stark ersatzgeschwächt zum schweren Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart. Neben dem rotgesperrten Schweizer Nationalspieler Miro Muheim wird mit Sicherheit der kroatische Abwehrstar Luka Vuskovic (Knieprellung) sowie mit großer Wahrscheinlichkeit auch der belgische Leistungsträger Sambi Lokonga (Oberschenkelprobleme) fehlen.