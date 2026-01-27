Gegner in der Europa League Historische Krise bei den Young Boys aus Bern
Vier Niederlagen in der Schweizer Liga am Stück, das hat es bei den Young Boys Bern nie zuvor gegeben. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Gerardo Seoane beim VfB.
Vier Niederlagen in der Schweizer Liga am Stück, das hat es bei den Young Boys Bern nie zuvor gegeben. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Gerardo Seoane beim VfB.
Am Donnerstag (21 Uhr/Nitro) empfängt der VfB im letzten Match der Ligaphase der Europa League die Young Boys aus Bern. Dabei reisen die Schweizer, die in der Vorsaison in Stuttgart in der Königsklasse mit 1:5 verloren haben, mit angeknackstem Selbstvertrauen und Defensivproblemen an.