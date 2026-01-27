 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Historische Krise bei den Young Boys aus Bern

Gegner in der Europa League Historische Krise bei den Young Boys aus Bern

Gegner in der Europa League: Historische Krise bei den Young Boys aus Bern
1
Gerardo Seoane hat die Young Boys Ende Oktober übernommen – aber es läuft für den Trainer bislang nicht gut in Bern. Foto: imago/STEINSIEK.CH

Vier Niederlagen in der Schweizer Liga am Stück, das hat es bei den Young Boys Bern nie zuvor gegeben. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Gerardo Seoane beim VfB.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Am Donnerstag (21 Uhr/Nitro) empfängt der VfB im letzten Match der Ligaphase der Europa League die Young Boys aus Bern. Dabei reisen die Schweizer, die in der Vorsaison in Stuttgart in der Königsklasse mit 1:5 verloren haben, mit angeknackstem Selbstvertrauen und Defensivproblemen an.

 

Die Formkurve Es läuft überhaupt nicht für die Young Boys. In der Schweizer Super League gingen die letzten vier Partien allesamt verloren, dabei kassierte das Team 16 Gegentore. Zuletzt unterlag man 1:4 beim FC Thun, ist in der Tabelle der Super League auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Vier Liga-Niederlagen in Serie hat YB zuvor noch nie hinnehmen müssen.

Auch in der Europa League setzte es zuletzt eine Niederlage mit dem 0:1 zuhause gegen Olympique Lyon. Allerdings haben die Young Boys auch drei Spiele gewonnen: beim FC Basel (2:0) sowie im eigenen Stadion gegen Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien (3:2) und den OSC Lille (1:0). Mit neun Punkten sind die Berner aktuell 23. der Tabelle, besitzen also Chancen auf die Play-offs. Dazu müssen sie aber in der MHP-Arena punkten, denn die besten 24 Mannschaften sind weiter.

Unsere Empfehlung für Sie

Entwicklung des VfB Stuttgart: Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht

Entwicklung des VfB Stuttgart Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht

Der VfB Stuttgart hat in drei Wettbewerben die Chance, Großes zu erreichen – eine Entwicklung erfreut Sebastian Hoeneß besonders.

Der Trainer Chefcoach von YB ist ein in der Bundesliga alter Bekannter: Gerardo Seoane trainierte Bayer Leverkusen – und wurde als Chefcoach von Borussia Mönchengladbach im September des Vorjahres entlassen, nachdem er mit den Fohlen saisonübergreifend zehn Spiele lang nicht gewonnen hatte. Doch in der Heimat steht der gebürtige Luzerner schon wieder in der Kritik. „Seine Ausbeute ist erschreckend“, schreibt der „Blick“ über Seoane, der seit Ende Oktober in Bern im Amt ist.

Die Leistungsträger Der Akteur mit dem höchsten Marktwert beim Schweizer Hauptstadtteam ist der offensive Mittelfeldspieler Alyn Sanches (9 Millionen Euro). Torjäger der Mannschaft ist der Ivorer Chris Bedia mit bereits 17 Pflichtspieltreffern in dieser Saison. Kapitän ist der 34-jährige Innenverteidiger Loris Benito.

Unsere Empfehlung für Sie

Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart kommt immer besser in Form. Gegen Mönchengladbach kann ihn auch eine blutige Nase nicht von der nächsten Bestleistung abhalten.

Die Bilanz Drei Partien hat der VfB bisher gegen die Young Boys gespielt – zwei in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2010/11, eine in der vergangenen Saison in der Champions League. Los ging es am 16. September 2010 unter dem VfB-Trainer Christian Gross, der über seine Schweizer Landsleute einen ungefährdeten 3:0-Sieg feierte. Cacau, Christian Gentner und Serdar Tasci schossen die Tore.

Anfang Dezember 2010 dann im Rückspiel ein anderes Bild: Gross war inzwischen entlassen – und unter seinem Nachfolger Jens Keller verloren die Stuttgarter in Bern mit 2:4 (VfB-Tore Sven Schipplock und Pavel Progrebnyak). Doch die Umstände waren damals ungewöhnlich: Zum einen fand die Partie auf Kunstrasen statt, zudem gab es während der Partie heftigen Schneefall.

Partie Nummer drei dann in der Königsklasse im Dezember 2024: Damals siegte die Hoeneß-Elf klar mit 5:1. Die Tore für den VfB machten Angelo Stiller, Enzo Millot, Chris Führich, Josha Vagnoman sowie Yannik Keitel.

Die Sperre Die Young Boys haben von der Uefa nach Ausschreitungen bei ihrem Auswärtsspiel bei Aston Villa (1:2) für das Werfen von Gegenständen und wegen Handgemengen mit der Polizei eine Geldstrafe von umgerechnet 52 000 Euro aufgebrummt bekommen. Zudem dürfen an ihre Fans für das Spiel in Stuttgart keine Karten verkauft werden. Das bedeutet: Der Gästeblock der MHP-Arena bleibt damit am Donnerstag frei. Lediglich die Sitzplätze im Oberrang über dem Block werden an Stuttgarter Anhänger verkauft.

Die Tradition Mit 17 Meisterschaften und acht Pokalsiegen sind die Young Boys eines der erfolgreichsten Teams aus der Schweiz. Sie tragen seit 1925 ihre Heimspiele im Stadion im Stadtteil Wankdorf aus. Hier wurde die deutsche Fußball-Nationalelf 1954 Weltmeister. Das Stadion ist seit 2005 eine hochmoderne Arena – und trug bis 2020 den offiziellen Namen Stade de Suisse. Die Original-Stadionuhr von damals hat überlebt. Sie steht als Wahrzeichen vor dem Stadion Wankdorf.

Weitere Themen

Leihspieler des VfB Stuttgart: Seimen – erst ein Missverständnis, dann ein später Sieg

Leihspieler des VfB Stuttgart Seimen – erst ein Missverständnis, dann ein später Sieg

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs geschlagen haben.
Von Cedric Stedler
Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Nick Woltemade und die fußballerische Nulldiät

Ex-Spieler des VfB Stuttgart Nick Woltemade und die fußballerische Nulldiät

Bankdrücker, Tor-Flaute – WM-Sorgen? Nick Woltemade hat bei Newcastle United derzeit einen schweren Stand.
Stürmer des VfB Stuttgart: Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Stürmer des VfB Stuttgart Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Er hat sieben Millionen Euro an Ablöse gekostet, doch bisher ist der Wintertransfer des VfB kaum in Erscheinung getreten. Wir erklären, wie es in Gladbach gelaufen ist.
Von Carlos Ubina
Video des VfB geht viral: Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Video des VfB geht viral Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Wegen Schneefall – VfB-Flieger muss Extrarunden drehen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB in Mönchengladbach Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart: Warum Deniz Undav so angefressen ist

VfB Stuttgart Warum Deniz Undav so angefressen ist

Der VfB feiert einen dominanten Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Der Stuttgarter Stürmer trifft – und hat dennoch schlechte Laune.
Von Philipp Maisel
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Einen klaren Auswärtssieg hat der VfB in Gladbach eingefahren. Alex Nübel hält einen Elfer, der VfB erzielt einen Treffer nach einem Standard. Was die Fans außerdem beschäftigt.
Von Matthias Kapaun
Mönchengladbach – VfB Stuttgart: Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Mönchengladbach – VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Überzeugend gewinnt der VfB mit 3:0 in Mönchengladbach. Alexander Nübel hält sein Team im Spiel, dann treffen Jamie Leweling, Joe Scally (Eigentor) und Deniz Undav.
Von Marco Seliger
Mönchengladbach-VfB: „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Mönchengladbach-VfB „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Matthias Kapaun, Gregor Preiß, Marco Seliger, Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Europa League Young Boys Bern Sebastian Hoeneß Video
 
 