Gehaltscheck Stuttgart Ein Warenbereichsleiter verrät: Das verdiene ich bei Kaufland
In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt ein Warenbereichsleiter bei Kaufland einen ehrlichen Einblick in seinen Alltag und die Verdienstmöglichkeiten.
In unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ gewährt ein Warenbereichsleiter bei Kaufland einen ehrlichen Einblick in seinen Alltag und die Verdienstmöglichkeiten.
Philemon Richter (28) führt bei Kaufland in Nürtingen ein Team von 30 Mitarbeitern und verantwortet den gesamten Frischebereich – von Obst und Gemüse über Käse, Wurst und Molkereiprodukte bis hin zu Fleisch, Fisch und Tiefkühlkost. Im Rahmen unserer Serie „Gehaltscheck Stuttgart“ spricht der Familienvater offen über seinen Arbeitsalltag, verrät wie viel man als Warenbereichsleiter im Einzelhandel verdienen kann – und wie er damit zurechtkommt.