Mehrere Notfallpraxen in der Region sollen schließen

17 Notfallpraxen in Baden-Württemberg sollen Medienberichten zufolge geschlossen werden, betroffen ist auch die Region Stuttgart. Welche Konsequenzen könnte das für die Patienten haben?

Lea Krug 16.10.2024 - 16:54 Uhr

Heftige Schmerzen oder Verletzungen, aber kein Fall für den Rettungsdienst? In solchen Fällen stehen vielerorts Notfallpraxen zur Verfügung. Doch nun sollen offenbar 17 dieser Anlaufstellen in Baden-Württemberg geschlossen werden, wie der SWR berichtet. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere der Notfallpraxen dichtgemacht wurden, plant die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) nun offenbar, damit fortzufahren.