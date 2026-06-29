Nach mehrmonatigen Ermittlungen klärt die Kripo die Umstände um die Entführung eines 18-Jährigen - und findet die restlichen neun Verdächtigen.

Und irgendwann werden sie doch noch erwischt. Die Polizei hat nach mehr als dreimonatigen Ermittlungen die 14 mutmaßlichen Beteiligten eines Entführungskommandos ermittelt. Ein 18-Jähriger war Mitte März von einer Gruppierung auf den Württemberg verschleppt und über Nacht in einem Hotel als Geisel für eine Geldübergabe gehalten worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden erst am Montag die weiteren Details des Entführungsfalls bekannt. Offenbar ging es um Geldforderungen aus Drogengeschäften.

Unsere Empfehlung für Sie Vermisster Junge in Stuttgart Warum die Fahndung nach vermisstem Kind so lange dauerte Ein Sechsjähriger bleibt trotz Fahndung über Nacht verschwunden, obwohl die Polizei ihn längst in Stuttgart gefunden hatte. Ein spannendes Lehrstück. Der Fall hatte am 12. März, einem Mittwoch, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) seinen Anfang genommen. Der 18-Jährige verließ gegen 18 Uhr seine Wohnung und wurde an der Bushaltestelle „Fellbach Alte Kelter“ an der Grenze zu Untertürkheim plötzlich von einer Dreiergruppe im Alter von 16, 17 und 18 Jahren überfallen. Er solle mehrere Tausend Euro rausrücken, die er noch schuldig sei, behaupteten sie. Weil er das Geld nicht beibringen konnte, wurde aus dem Überfall eine drastische Entführungsaktion. Die Angreifer brachten den 18-Jährigen in die Weinberge bei Rotenberg.

Nach Folter auf Weinberg gefangen im Hotel

Auf dem Württemberg ging es dann zur Sache: Weitere Beteiligte des Entführungskommandos schlugen auf ihr Opfer ein und fertigten Handyfotos von den Verletzungen. Diese Bilder wurden an die Eltern des 18-Jährigen gesendet - verbunden mit der Aufforderung, das Geld aufzutreiben. Die jungen Erpresser brachten ihr Opfer anschließend in ein Hotel auf Stuttgarter Gemarkung und behielten ihn dort über Nacht als Geisel. „Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von den Eltern verständigt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Und dann lief eine mehrstündige Suchaktion an.

Unsere Empfehlung für Sie Fall Block Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pforzheimer Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der Block-Kinder wurden 2025 Ermittlungen gegen vier Personen aus Süddeutschland eingestellt. Nun haben sich neue Hinweise ergeben.

Wie die Polizei mit spezialisierten Beamte auf die Spur der Entführer kam, bleibt das Geheimnis der Ermittlungsarbeit in solchen Situationen. Es dauerte allerdings noch bis in die Mittagsstunden des nächsten Tages, ehe die Polizei schließlich zuschlug. Fünf junge Männer im Alter von 16, 17, 19, 21 und 22 Jahren waren jedenfalls recht überrascht, als sie auf den Straßen Untertürkheims plötzlich überwältigt wurden. Gleichzeitig wurde der 18-Jährige, der sie begleiten musste, aus ihren Fängen befreit. Als Hauptverdächtiger galt ein 17-Jähriger, gegen den die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt. Er kam in Untersuchungshaft. Seine Begleiter wurden nach Anzeigenaufnahme auf freien Fuß gesetzt. „Der 17-Jährige ist inzwischen in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht“, sagt Polizeisprecher Widmann.

Weitere neun Beschuldigte bei zweiter Razzia

Damit war die Ermittlungsarbeit indes nicht beendet - und am vergangenen Donnerstag, 25. Juni, folgte die nächste Razzia. Neun weitere Tatverdächtige im Alter von 18 bis 21 Jahren bekamen Besuch. Polizeibeamte durchsuchten bei der Aktion insgesamt zwölf Wohnungen in Stuttgart, Fellbach und Ludwigsburg. Dabei wurden Mobiltelefone und Datenträger beschlagnahmt, die in nächster Zeit ausgewertet werden. Womöglich geraten dabei weitere Verdächtige ins Visier. Einen Haftgrund wie Flucht- oder Verdunkelungsgefahr gab es hierbei nicht. Die neun jungen Männer blieben auf freiem Fuß. Insgesamt handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um 14 Verdächtige.

Die Entführungs- und Erpressungsaktion erinnert an einen ähnlichen Fall, der sich an Dreikönig 2024 in Stuttgart-Vaihingen abspielte. Damals war ein 20-Jähriger in einem Drogenstreit in eine abgelegene, verwilderte Gartenhütte im Stadtteil Heslach entführt, gefesselt und gefoltert worden. Nach einem nächtlichen vierstündigen Martyrium konnte das Opfer allerdings in einem unbeobachteten Moment seinen Entführern entkommen. In diesem Fall allerdings waren die Beschuldigten nicht auf freien Fuß gesetzt worden - im Gegenteil. Das Landgericht verurteilte später den 27-jährigen Drahtzieher der Entführungsaktion zu drei Jahren neun Monaten Haft wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert.