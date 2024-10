Die Millionen-Erbin Marlene Engelhorn hat ihr Vermögen verschenkt und die Initiative „Tax me now“ gegründet. An diesem Wochenende gastiert sie mit der Volker-Lösch-Performance „Geld ist Klasse“ in der Stuttgarter Rampe.

Roland Müller 29.10.2024 - 11:08 Uhr

Sie ist die Frau, die ihr Vermögen verschenkt. 25 Millionen Euro sind es, die Marlene Engelhorn im Frühjahr unter die Leute gebracht hat. Aber weil sie keine „gönnerhafte Charity-Lady“ sein will, die nur das unterstützt, was ihren Vorlieben entspricht, gründete die 32-jährige Großerbin aus Wien zuvor einen „Guten Rat für Rückverteilung“: einen fünfzigköpfigen, repräsentativen Bürgerrat, der an sechs Wochenenden tagte und sein Füllhorn schließlich über 77 Initiativen und Organisationen ausschüttete. Das meiste Geld floss in Naturschutz und Obdachlosenhilfe, in Frauenhäuser, Fußballvereine, Feuerwehren. Die Schar der Empfänger war so divers wie der Bürgerrat selbst – und das einzigartige Experiment der Umverteilung von oben nach unten so Aufsehen erregend, dass selbst die „New York Times“ berichtete.