Geldnot im Kreis Göppingen Großer Verband wettert: nicht nur im sozialen Bereich sparen
Der Landrat des Kreises Göppingen hat eine umfangreiche Liste an Sparvorschlägenausgearbeitet. Der Sozialverband VdK kündigt Widerstand an.
Der Landrat des Kreises Göppingen hat eine umfangreiche Liste an Sparvorschlägenausgearbeitet. Der Sozialverband VdK kündigt Widerstand an.
Der Kreis Göppingen befindet sich in einer schweren finanziellen Krise. Vor diesem Hintergrund hat der neue Landrat Markus Möller schon Mitte September den Kreistagsfraktionen in einer nicht öffentlichen Klausurtagung eine lange Liste mit konkreten Sparvorschlägen vorgelegt.