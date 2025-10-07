 
Geldnot im Kreis Göppingen: Großer Verband wettert: nicht nur im sozialen Bereich sparen
1
Finanzielle Schieflage: im Kreishaus muss gespart werden. Foto: Giacinto Carlucci

Der Landrat des Kreises Göppingen hat eine umfangreiche Liste an Sparvorschlägenausgearbeitet. Der Sozialverband VdK kündigt Widerstand an.

Der Kreis Göppingen befindet sich in einer schweren finanziellen Krise. Vor diesem Hintergrund hat der neue Landrat Markus Möller schon Mitte September den Kreistagsfraktionen in einer nicht öffentlichen Klausurtagung eine lange Liste mit konkreten Sparvorschlägen vorgelegt.

 

Wenig später sind die Vorschläge freilich doch publik geworden – mit geplanten Einschnitten unter anderem in den Bereichen Sozialarbeit, Beratungsangebote, öffentlicher Personennahverkehr und Klimaschutz. Und seither wird lebhaft darüber debattiert.

Wichtige Angebote auf der Kippe

Kritik an den geplanten Kürzungen kommt jetzt auch vom größten Sozialverband in Deutschland, dem VdK, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands gegründet wurde. „In diesen Zeiten zum Beispiel die Schulsozialarbeit einzudampfen, wird die ohnehin schon hohe Schulabbrecherquote nochmals in die Höhe treiben. Wollen wir das wirklich? Beratungsangebote zu streichen, Unterstützungen an Organisationen zu kürzen, die zum Teil durch ihre Tätigkeit Pflichtaufgaben des Landkreises übernehmen, bedeutet, dass diese Angebote gestrichen, beziehungsweise die Organisationen ihre Arbeit einstellen müssen. Wollen wir das wirklich?“, fragt die VdK-Kreisverbandsvorsitzende Martina Heer. „Alle sozialen Belange auf Freiwilligkeit, das Ehrenamt oder die Vereine und Verbände abzudrücken und sich so aus der gesellschaftlichen Verantwortung zu stehlen – soll das wirklich so sein?“

