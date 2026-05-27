Gemeinde kauft Gaststätte: „Man kann theoretisch anfangen“ – Mundelsheim will Traditionslokal wiederbeleben

Die eine oder andere kleinere Problemstelle wie ein defektes WC müsste zunächst beseitigt werden. Davon abgesehen könnte im Jägerhaus in Mundelsheim nach inzwischen rund drei Jahren Pause aber ziemlich rasch der Ofen wieder angeschmissen werden. Tische, Theke, Stühle und Küche: am Grundgerüst hat sichtlich der Zahn der Zeit genagt, es scheint aber soweit alles intakt zu sein. „Man kann theoretisch anfangen“, sagt der Bürgermeister Boris Seitz. Praktisch ist es jedoch noch ungewiss, ob in dem Lokal gegenüber vom Rathaus die Lichter jemals wieder angehen. Denn dafür bräuchte die Gemeinde erst einen Pächter.