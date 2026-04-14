Jugendliche sind im Umgang mit Smartphones und sozialen Medien besonders herausgefordert. Tech-Konzerne und Eltern sind in der Verantwortung, meint Chefredakteur Joachim Dorfs.
14.04.2026 - 06:10 Uhr
Es war ein womöglich wegweisendes Urteil. Vor einem Gericht in Los Angeles haben die Tech-Konzerne Alphabet und Meta Ende März einen Prozess um das Suchtpotenzial ihrer sozialen Medien Youtube und Instagram verloren. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass die Plattformen fahrlässig handelten und Nutzer ungenügend über Risiken informierten. Das Gericht sprach einer Klägerin drei Millionen Dollar zu.