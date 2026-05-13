Israel will die Hamas-Massaker mit Sondergerichten verfolgen; Hinrichtungen sollen möglich sein. Aus Sicht der UN würde „die einzige Demokratie“ im Nahen Osten Kriegsverbrechen begehen.
13.05.2026 - 18:09 Uhr
Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk hat von Israel die Aufhebung eines Gesetzes verlangt, mit dem ein Militärgericht für mutmaßliche palästinensische Terroristen eingerichtet werden soll. Rechenschaft für die Gräueltaten des 7. Oktober 2023 könne es nicht durch Verfahren geben, die internationalen Standards nicht genügten, erklärte Türk am Mittwoch in Genf. Die Anwendung des Gesetzes auf Bewohner besetzter Gebiete stellte nach den Regeln des Völkerrechts ein Kriegsverbrechen dar.