Gemeinsam alt werden in einer Villa mit besonderer Geschichte

Die Stuttgarterin Susanne Auwärter-Brodbeck will nicht einsam sterben und baut zusammen mit Gleichgesinnten ein genossenschaftliches Wohnprojekt in Freudenstadt auf.

Alexandra Kratz 01.10.2024 - 09:00 Uhr

Es ist eines dieser gemütlichen Kaffeemühlenhäuser in bester Wohnlage in Stuttgart-Möhringen: quadratischer Grundriss, das Dach mit roten Ziegeln gedeckt, sonnengelb angestrichen mit dunkelgrünen Holzfensterläden. Die großzügigen Wohnküche lädt sofort zum Wohlfühlen ein, ein Klavier wartet darauf, dass ihm jemand Musik entlockt, und der Blick geht in den lichtdurchfluteten Garten.