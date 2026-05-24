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  6. Kerzen und Herzen schmelzen in der Sonne

Genuss im Remstal Kerzen und Herzen schmelzen in der Sonne

Genuss im Remstal: Kerzen und Herzen schmelzen in der Sonne
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Kulinarischer Weinweg, das heißt: Aussicht, Weine und regionales Essen genießen. Foto: Eva Herschmann

Der Kulinarische Weinweg in Kernen-Stetten bedeutet für die Gäste viel Genuss und für die Gastgeber nicht nur während des Events eine Menge Arbeit.

Jochen Beurer gönnt sich kurz vor dem ersten Ansturm noch rasch einen herzhaften Imbiss. Den „Pastrami-Burger“ mit hausgemachtem Krautsalat im Grillfladen vom Gasthof Zum Ochsen, gibt es gleich nebenan. Denn Ilka Jeggle und ihr Team bewirten zusammen mit Beurer und dessen Wengerterkollegen Dieter Konzmann drei Tage lang am Genusspunkt „Infotafel Gewürztraminer“ auf dem Kulinarischen Weinweg in Kernen-Stetten. Es ist Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr. In der Ferne sind die ersten Grüppchen zu sehen, die vom Tal hinauf marschieren, um Wein, Wetter, Essen und Aussicht zu genießen.

 

Den Kulinarischen Weinweg in Stetten, dem malerischen Wengerterort im Remstal, gibt es seit mehr als 20 Jahren. Immer am langen Pfingstwochenende stehen die weißen Pagodenzelten rund um die Yburg, dem historischen Wahrzeichen, das über dem Ort thront. Alljährlich pilgern Tausende zu den fünf Genusspunkten mitten in den Weinbergen, an denen jeweils zwei Weingüter und eine Gaststätte die Gäste bewirten, die teils sogar aus anderen Bundesländern anreisen. Für die Veranstaltung nehmen die Gastgeber eine Menge Arbeit auf sich, und die beginnt lange, bevor die ersten Besucherinnen und Besucher kommen.

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Wassertanks, Pumpen, Bierzeltgarnituren werden hochgeschafft

Die Zelte hat schon vor Tagen eine Firma aufgebaut, die Anti-Terror-Poller stellen die Bauhofmitarbeiter auf. Alles andere schleppen die Wengerter und Gastronomen selbst den Berg hinauf: von Bierzeltgarnituren, Wasserpumpen, Stromaggregate, über 1000-Liter Wassertanks bis hin zu Blumen- und Kerzendekoration für die Tische. „Wir haben am Mittwoch angefangen, die Weine herzurichten und ab Donnerstag nach und nach alles hoch geschafft“, sagt Jochen Beurer.

Der Kulinarische Weinweg wird seit vielen Jahren gefeiert. Foto: Archiv Simone Käser

Die schwere Arbeit für das Fest, das bis einschließlich Pfingstmontag geht, ist getan. Für das Feintuning ist Gattin Marion verantwortlich. Das Auto ist vollgepackt mit Blumentöpfen, in denen selbst gezogener Lavendel blüht, und Kerzengläsern. Dass fast schon sommerliche Wetter stellt sie allerdings vor Probleme. Die Blumen brauchen dringend Wasser, damit sie die drei Tage überstehen, und die Gießkanne ist noch unten im Weingut. Sohnemann Adrian Beurer, 27, übernimmt die Abholaktion. Noch kann er mit dem Auto die Weinwege recht zügig befahren. „Später, wenn wir noch irgendwas holen müssen, ist streckenweise ein Slalom zwischen Menschen hindurch“, sagt Jochen Beurer aus Erfahrung.

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Es ist so warm, dass die Kerzen in der Sonne schmelzen

Viele Hände werden während der drei Tage benötigt. Bei Beurers schaffen Familie und Freunde vor und hinter den Kulissen mit. Während der älteste der drei Beurer-Geschwister die Gießkanne und noch ein paar andere Kleinigkeiten holt, ist sein zwei Jahre jüngerer Bruder Nicolay mit der Technik beschäftigt. Die Fans des VfB Stuttgart sollen am Abend in den Weinbergen das Endspiel um den deutschen Fußballpokal gegen den FC Bayern anschauen können. Die Jüngste, die 17-jährige Smilla, kümmert sich derweil gemeinsam mit Cousins und Cousinen, die jedes Jahr aus der Schweiz zum Helfen kommen, um die letzten Handgriffe hinter der Theke.

Weil auch die Kerzen in der Sonne schmelzen, entscheidet Marion Beurer, sie erst einmal im Schatten in Sicherheit zu bringen. Ein schattiges Plätzchen suchen auch Karin und Peter Kappes aus Augsburg, die zu den ersten Gästen gehören und wegen des Kulinarischen Weinwegs nach Stetten gekommen sind. „Während die anderen an Pfingsten alle an den Gardasee reisen, fahren wir nach Stetten gegen den Strom“, sagt Peter Kappes. Als erstes lässt sich das Paar aus Bayrisch-Schwaben die Maultaschen vom Ochsen schmecken. „Herrlich“, schwärmt Peter Kappes. Dazu trinken sie einen leichten Weißwein aus dem Haus Beurer. Im vergangenen Jahr seien sie mit Freunden hier gewesen, und es hat ihnen so gut gefallen, dass sie wiedergekommen sind, erzählt Karin Kappes. Die gebürtige Oberösterreicherin schwärmt von der schönen Landschaft, den tollen Winzern und ihrem klasse Wein, und ihr Mann von der Geselligkeit. „Bei uns wird mehr Bier getrunken, und ich finde, der Wein bringt die Menschen ganz anders zueinander und zusammen.“

Der Kulinarische Weinweg lädt bis Pfingstmontag ein: Öffnungszeiten am Sonntag, 24. Mai, 11 bis 24 Uhr, Montag, 25. Mai, 11 bis 18 Uhr.

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