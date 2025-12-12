Seit Jahren gibt es Debatten um sogenanntes Geo-Engineering, bei dem Menschen in das Klima eingreifen. Doch viele Forscher halten das für gefährlich.
12.12.2025 - 11:44 Uhr
Es war ein bemerkenswerter Artikel mit einem sehr langen Titel, der kürzlich im US-amerikanischen Magazin Politico erschien: „Der seltsame und völlig reale Plan, die Sonne zu verdunkeln und die globale Erwärmung umzukehren“, lässt er sich übersetzen. Die Autoren berichten darin über Stardust, ein Start-Up aus Israel, das behauptet, genau diesen Plan umsetzen zu können. Es will reflektierende Partikel in der Stratosphäre verteilen, um so einen Teil des Sonnenlichts zu absorbieren.