Geothermie Heizen mit Erdwärme - Nicht nur in Stuttgart eine Nische
Eine aktuelle Studie erklärt Geothermie zur günstigsten Heizquelle. Es gibt aber ein paar Grundvoraussetzungen. Klaus Harm aus Stuttgart hat sie erfüllt.
Eine aktuelle Studie erklärt Geothermie zur günstigsten Heizquelle. Es gibt aber ein paar Grundvoraussetzungen. Klaus Harm aus Stuttgart hat sie erfüllt.
Klaus Harm hat Videos von dem Spektakel, als seine neue Heizung kam. „Es gab schon einige Schaulustige hier“, sagt er. Der Degerlocher hat bei sich ums Haus, Baujahr 1934, kurz vor Weihnachten 2020 zwei Geothermie-Bohrungen vornehmen lassen. Weil er im engen Ortskern wohnt, war das nicht ganz leicht. Der Sattelschlepper habe es jedenfalls nicht bis vors Haus geschafft. Deshalb kam das Raupenfahrzeug mit dem Spezialbohrer die letzten Meter allein angerollt.