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Geothermie Heizen mit Erdwärme - Nicht nur in Stuttgart eine Nische

Geothermie: Heizen mit Erdwärme - Nicht nur in Stuttgart eine Nische
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Klaus Harm aus Stuttgart-Degerloch betreibt eine Geothermie-Wärmepumpe für sein Haus. Dieser Schacht ist das einzig sichtbare Zeichen nach außen hin. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone, Montage: Sebastian Ruckaberle

Eine aktuelle Studie erklärt Geothermie zur günstigsten Heizquelle. Es gibt aber ein paar Grundvoraussetzungen. Klaus Harm aus Stuttgart hat sie erfüllt.

Klima & Nachhaltigkeit: Judith A. Sägesser (ana)

Klaus Harm hat Videos von dem Spektakel, als seine neue Heizung kam. „Es gab schon einige Schaulustige hier“, sagt er. Der Degerlocher hat bei sich ums Haus, Baujahr 1934, kurz vor Weihnachten 2020 zwei Geothermie-Bohrungen vornehmen lassen. Weil er im engen Ortskern wohnt, war das nicht ganz leicht. Der Sattelschlepper habe es jedenfalls nicht bis vors Haus geschafft. Deshalb kam das Raupenfahrzeug mit dem Spezialbohrer die letzten Meter allein angerollt.

 

Zwei Löcher, je 130 Meter tief, wurden damals ins Degerlocher Erdreich getrieben. „Da haben die Scheiben vibriert“, sagt Harm. Pro Loch habe es etwa einen Tag gedauert. Nach bald sechs Jahren ist er mit seiner Heizungsanlage so zufrieden, dass er dasselbe vielleicht auch im Nachbarhaus, das ihm ebenfalls gehört, beauftragen möchte.

Das sagt eine Studie von Prognos zu Geothermie

Die beiden Häuser haben jeweils drei Wohnungen; in einer wohnt Harm selbst. Und die Bilanz seit 2020 gefällt ihm. Hatte er mit seiner Gasheizung zuvor 30.000 Kilowattstunden gebraucht, komme er jetzt auf 2000 bis 3000 Kilowattstunden Strom - wobei da auch noch ein Teil davon für Elektrogeräte im Haushalt genutzt wird.

So sieht es in dem Bohrloch in Stuttgart-Degerloch aus. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Erdwärmepumpen sind die günstigste Heizform - auf lange Sicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktuelles Kurzgutachten von Prognos im Auftrag des Bundesverbands Geothermie, der Erdwärmegemeinschaft Bayern und des Bundesverbands Wärmepumpe; Basis sind ein Einfamilienhaus und ein Mehrparteienhaus mit acht Einheiten.

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Im Vergleich zu anderen Heizarten liegt die Lebensdauer einer geothermischen Wärmequelle bei mindestens 60 Jahren. Experten gehen sogar davon aus, dass Erdwärmepumpen bis zu 100 Jahre alt werden könnten. Bei dieser Technologie sind zudem die Wartungskosten sehr gering, dasselbe gilt für die Betriebskosten. Und zwar ab Tag eins. Für nahezu null Euro kann man das Haus zudem im Sommer kühlen. Also eigentlich nur Vorteile.

So viele Erdwärmepumpen gibt es in Stuttgart

Trotzdem sind Erdwärmepumpen bisher eine absolute Nische. Schaut man sich die Zahlen bei den Wärmepumpen in Deutschland an, liegt der Marktanteil der Luft-Wasser-Wärmepumpen bei rund 95 Prozent. In ganz Stuttgart gibt es 550 Erdwärmepumpen-Anlagen mit insgesamt 3000 Sonden. „Der Schwerpunkt liegt in den Filder-Bezirken Vaihingen und Möhringen“, sagt Sven Matis, Sprecher der Stadt; in Degerloch, wo auch Klaus Harm auf diese Weise heizt, seien es etwa 40 Anlagen mit Erdwärmesonden.

Die recht niedrigen Einbauzahlen haben verschiedene Gründe. Voraussetzung ist die geologische Eignung – wie zum Beispiel auf den Fildern. Aber es braucht auch den Platz und diverse Genehmigungen, die Bohrungen sind aufwendig und damit teuer.

Klaus Harm Foto: Ferdinando Iannone

Der Anfangsinvest ist bei Erdwärmepumpen im Vergleich zu anderen Technologien besonders hoch. Im Fall von Klaus Harm aus Stuttgart-Degerloch lag er damals alles in allem bei 65.000 Euro, für ihn nach Förderungen bei knapp 40.000 Euro. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind deutlich günstiger.

Degerlocher wollte kein Gas mehr

Laut der Prognos-Studie seien Erdwärmepumpen aber gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen über einen Zeitraum von 20 Jahren um acht Prozent günstiger. Einbezogen wird in diese Rechnung unter anderem, dass die Kosten für fossile Energien steigen.

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Klaus Harm aus Stuttgart-Degerloch sagt: „Ich will nicht mehr abhängig sein vom Gas.“ Und das hat er fürs erste Haus konsequent umgesetzt. Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage (10 Kilowattpeak), und er hat vier Ladestationen. Das Dumme ist nur: Von seinen Mietern fährt momentan keiner ein E-Auto, bleibt nur sein Tesla. Was nicht ist, kann aber ja noch werden.

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