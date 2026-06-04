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  4. Kater Sam und Frodo - Neuzugang im Doppelpack

Geparden in der Wilhelma Kater Sam und Frodo - Neuzugang im Doppelpack

Geparden in der Wilhelma: Kater Sam und Frodo - Neuzugang im Doppelpack
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Die Gepardenbrüder Sam und Frodo sind neu in der Wilhelma. Sie stammen aus dem Allwetterzoo Münster. Foto: Birger Meierjohann

Seit Kurzem gibt es zwei neue Raubkatzen im Stuttgarter Zoo Wilhelma. Sie beleben nun das leere Gehege unweit des Belvedere.

Lokales: Iris Frey (if)

Noch vor wenigen Tagen haben sich Besucher über das leere Geparden-Gehege unweit des Belvedere in der Wilhelma gewundert. Jetzt ist es wieder bevölkert. Ende Mai gab es einen Neuzugang im Doppelpack: Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, sind die Geparden-Brüder Sam und Frodo Ende Mai in der Wilhelma eingetroffen. Sie sind fast zwei Jahre alt. Es handelt sich um Nachzuchten aus dem Allwetterzoo Münster.

 

In der Wilhelma gab es in den vergangenen Jahren einige Zuchterfolge bei den Geparden. Wie der Zoo-Sprecher erinnert, brachte das Weibchen Niara 2022 Fünflinge zur Welt und im Jahr 2025 sogar Sechslinge. Die Jungtiere aus dem ersten Wurf leben nun im Zoo Basel und im Longleat Safari Park in Großbritannien. Der Nachwuchs vom vergangenen Jahr ist noch bei seiner Mutter.

Kater Zawadi und Haraka sind nach Norwegen gezogen

Zawadi, der Vater aller Jungtiere, und sein Bruder Haraka lebten von 2019 bis 2025 in Stuttgart, wurden dann aber an den Zoo im norwegischen Kristiansand gegeben. An ihrer Stelle bringen jetzt die beiden Gepardenbrüder aus Münster frisches Blut in die Wilhelma.

Die Wilhelma hatte mit diesem Schild über den Wegzug der beiden Geparden die Besucher am Gehege informiert. Jetzt ist das Gehege von Sam und Frodo bezogen. Foto: Iris Frey

Sie treffen wie in der Natur auch, das Weibchen nur zur Paarungszeit und gehen dann wieder getrennte Wege, wie Volker Grün, Leiter des Fachbereichs Zoologie der Wilhelma, mitteilt. „Im Rahmen der Ex-Situ-Programme des europäischen Zooverbands EAZA wird genau ermittelt, welche Geparde in Europas Zoos für die Zucht zueinander passen, um möglichst viel genetische Variabilität zu erhalten“, erklärt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Gerade bei Geparden sei dies wichtig, denn: Man geht davon aus, dass ihr Weltbestand infolge der letzten Eiszeit so stark schrumpfte, dass alle heute lebenden Individuen von sehr wenigen Vorfahren abstammen.

Auch international setzt sich die Wilhelma für den Schutz von Geparden ein. So unterstützt der Wilhelma-Förderverein seit 2021 ein Schutzprojekt in Südafrika mit bislang 156.000 Euro.

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