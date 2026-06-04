Geparden in der Wilhelma Kater Sam und Frodo - Neuzugang im Doppelpack
Seit Kurzem gibt es zwei neue Raubkatzen im Stuttgarter Zoo Wilhelma. Sie beleben nun das leere Gehege unweit des Belvedere.
Seit Kurzem gibt es zwei neue Raubkatzen im Stuttgarter Zoo Wilhelma. Sie beleben nun das leere Gehege unweit des Belvedere.
Noch vor wenigen Tagen haben sich Besucher über das leere Geparden-Gehege unweit des Belvedere in der Wilhelma gewundert. Jetzt ist es wieder bevölkert. Ende Mai gab es einen Neuzugang im Doppelpack: Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, sind die Geparden-Brüder Sam und Frodo Ende Mai in der Wilhelma eingetroffen. Sie sind fast zwei Jahre alt. Es handelt sich um Nachzuchten aus dem Allwetterzoo Münster.