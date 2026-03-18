Geplante neue S-Bahn Wo in Stuttgart neue S-Bahnstationen entstehen könnten
Die Panoramabahn in Stuttgart soll als Teil einer neuen S-Bahnverbindung zwischen Heimerdingen und Stuttgart-Vaihingen erhalten bleiben – und drei neue Stationen bekommen.
Die Panoramabahn in Stuttgart soll als Teil einer neuen S-Bahnverbindung zwischen Heimerdingen und Stuttgart-Vaihingen erhalten bleiben – und drei neue Stationen bekommen.
Entstehen in Stuttgart drei neue S-Bahnhaltestellen? Ja, wenn die Pläne für eine weitere S-Bahnlinie umgesetzt werden, die zunehmend realistisch werden. Das Land, der Verband Region Stuttgart, der Zweckverband Strohgäubahn, die Infrastrukturtochter der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft sowie die Stadt Stuttgart sind aktuell dabei, eine Rahmenvereinbarung zu schließen. Ziel ist dabei, bis spätestens 2035 eine neue S-Bahnlinie zwischen Heimerdingen und Stuttgart-Vaihingen einzurichten.