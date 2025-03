Gerade noch war alles gut, und plötzlich will das Kind nicht mehr schlafen. Es hat Angst vor Monstern unterm Bett oder im Schrank. Soll man nun erklären, dass es die gar nicht gibt?

Markus Brauer /dpa 28.03.2025 - 14:10 Uhr

Eine Babysitterin in Greta Bend im US-Bundesstaat Kansas will die Angst eines von ihr betreuten Kindes vor einem „Monster“ unter dem Bett zerstreuen. Doch die erlebt eine böse Überraschung: Zwar befindet sich in dem Versteck kein Ungeheuer, aber ein echter Mann. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen der Babysitterin und dem 27-jährigen Eindringling.