Gerd Zahner in Konstanz Der furchtlose Strafverteidiger und Schriftsteller
Als Strafverteidiger übernimmt Gerd Zahner aus Konstanz gerne knifflige Fälle. Am Feierabend schreibt er Theaterstücke, die es in sich haben.
Als Strafverteidiger übernimmt Gerd Zahner aus Konstanz gerne knifflige Fälle. Am Feierabend schreibt er Theaterstücke, die es in sich haben.
Der Mann geht schweigend über den Münsterplatz in Konstanz. Schwarzes Jackett, leicht nach vorne gebeugt, in Gedanken versunken – insgesamt leicht düstere Anmutung. Aus einem Eisladen schießt ein junger Mann heraus, dunkle Augen, schwarzer Bart. Er lacht ihn an und will ihm unbedingt ein Pistazieneis schenken. Der ältere Herr im Jackett lehnt dankend ab und zieht weiter, der Eisverkäufer winkt ihm kurz nach, bevor er in den Salon zurückkehrt.