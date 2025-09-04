Gerlinger Landwirt verurteilt Geldstrafe für Mängel im Hühnerstall
Ein Hühnerhofbesitzer aus Gerlingen muss eine Geldstrafe bezahlen, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Der Tierschutzorganisation Peta geht das nicht weit genug.
Ein Gerlinger Hühnerhofbesitzer im Visier der Justiz: In einem Ermittlungsverfahren sind mehrere verendete Hühner untersucht worden. Vier der fünf Tiere, so das Ergebnis der Veterinäre, waren an den Folgen von sogenanntem Kloakenkannibalismus gestorben – eine Verhaltensstörung, bei der Hühner die Kloake von anderem Federvieh bepicken, oft beim Eierlegen.