Bei perfekten Temperaturen bleiben die Sieger des Solitude-Laufes im Halbmarathon und über fünf Kilometer nur knapp über den bisherigen Streckenrekorden. Grund zum Jubeln gibt es dennoch reichlich.

Henning Maak 27.04.2025 - 17:34 Uhr

Egal wen man fragte, die Antworten waren immer die gleichen: Außer mit der bewährt guten Organisation waren die Teilnehmer des diesjährigen Solitudelaufs in Gerlingen auch mit den Wetterbedingungen sehr glücklich. Es überraschte daher nicht, dass bei der 38. Auflage am Sonntag gleich zwei Sieger nur knapp an den Streckenrekorden vorbeischrammten: Yewgen Okuniews Halbmarathonzeit von 1:11:56 Stunden lag nur 49 Sekunden über der Bestzeit von Tobias Sauter von 2012. Und über fünf Kilometer kam Jan Kristian Knapp in 15:48 Minuten bis auf 18 Sekunden an den 2024 aufgestellten Streckenrekord von Marius Nasst heran.