Seit kurzem läuft die 20. Staffel von Heidi Klums Modelshow „Germany’s Next Topmodel“. Dieses Jahr soll, wie jedes Jahr im Trailer angekündigt, alles wilder, aufregender, krasser und vor allem: diverser sein. Denn seit dem vorigen Jahr sucht Heidi nicht nur nach Deutschlands Schönster sondern auch nach Deutschlands Schönstem. Und dieses Jahr werden die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst gleich zweimal wöchentlich beglückt: donnerstags um 20.15 Uhr widmet sich ProSieben den „Määdels“, mittwochs den „Boyys“ – und ab Ende März werden beide Modelgruppen zusammengeführt.

Da in der zeitgenössischen Modelwelt Diversity (also Diversität, meint hier: die Vielfalt an Menschen) angesagt ist, zeigt sich auch beim Casting in München: Neben durchtrainierten Sixpacks, glänzendem Lockenhaar und kantigen Wangenknochen gibt es dort eben auch jene, die besonders aussehen – einer von ihnen ist Felix Flad. Der 27-jährige Stuttgarter fällt auf. Und das durch zwei Punkte.

Felix lacht rückwärts

Erstens: Sein Aussehen. Flad ist bunt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Auftritt in glitzerndem Regenbogenshirt und pinken Kopf-, und Barthaar sticht hervor neben seinen muskelbepackten einfarbigen Mitkonkurrenten. Zweitens: Sein Lachen. Der Stuttgarter lacht wie kein Zweiter. Unter einem Video der Sendung auf Instagram lautet einer der Topkommentare: „Felix lacht rückwärts“. Und ja, so ähnlich hört es sich an. Man kann es lieben oder nicht, aber Flad ist besonders. Und das sehen auch Heidi Klum und Naomi Campbell so: „Ich liebe die pinken Haare!“, sagt Klum, als er über den Laufsteg schreitet und auch Campbell kann bei seinem Lachen nur mit einsteigen.

Respekt vor skurrilen Challenges

Dabei hat sich Flad zur Teilnahme an der Modelshow ziemlich spontan entschieden. „Freunde haben mich auf die Idee gebracht und es klang nach einer spannenden Erfahrung und einer tollen Möglichkeit, in eine andere, ganz neue Welt abzutauchen“, antwortet er auf eine schriftliche Anfrage unserer Zeitung. Als er erfuhr, dass er zum Casting eingeladen wurde, konnte er sich ein Lachen nicht verkneifen – damit gerechnet hatte er nicht, denn der Stuttgarter hatte bis zur Teilnahme kaum Modelerfahrung sammeln können. Die Freude war dennoch groß. Er freue sich auf ein Abenteuer, darauf, neue Leute kennenzulernen und ungewöhnliche Erfahrungen zu sammeln. Respekt habe er „vor verknoteten Schnürsenkeln und unerwarteten Treppenstufen.“ Das ist nicht ungewöhnlich, denn die sogenannten Challenges in der Show werden von Staffel zu Staffel skurriler.

Stuttgart als Heimatort habe ihn weltoffener gemacht. Hier habe er gelernt, auch mal über den Kesselrand hinauszublicken. Sein Lieblingsort in der Stadt? „Der Weg von den Gleisen am Hauptbahnhof zur U-Bahn Station. Da hat man immer ein bisschen wertvolle Me-Time, kann in sich gehen und zur Ruhe kommen.“ Mit so viel Ruhe kann man es sicherlich auch bei Heidis Topmodels weit bringen.

Germany’s Next Topmodel

Sendetermine

Die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft seit dem 13. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Livestream bei Joyn. Erstmals gibt es zwei Sendetermine. Wöchentlich sind mittwochs die männlichen Models zu sehen, donnerstags die weiblichen. Ab Folge 13, am 27. März, treten alle Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam an. Die Show wird dann nur noch donnerstags ausgestrahlt.