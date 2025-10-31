Gescheitertes S-21-Bürgerbegehren: Ton zwischen Nopper und Rockenbauch wird schärfer

Die beiden werden keine Freunde mehr: nachdem Hannes Rockenbauch, Stadtrat der Linksfraktion, im Zusammenhang mit dem gescheiterten S-21-Bürgerbegehren, OB Frank Nopper „maximal bürgerunfreundliches Verhalten“ vorgeworfen hat, kontert der Rathaus-Chef mit scharfen Worten. „Hannes Rockenbauch erweist sich leider als schlechter Verlierer. In der Stunde seiner Niederlage versucht er, mit einem durchsichtigen und plumpen Manöver den Blick von seinem Scheitern auf die angeblich schuldige Stadtverwaltung zu lenken“.