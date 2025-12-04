Fünf ausgewählte Geschäfte aus dem Kreis Ludwigsburg zeigen, wie vielfältig Geschenkideen aus der Region sein können – von Seifen über Spirituosen bis zu handgefertigten Accessoires.

Wer zu Weihnachten regionale Geschenkideen sucht, findet sie oft nicht bei den großen Ketten, sondern in kleinen Läden, Manufakturen und Werkstätten vor Ort. Dort entstehen Produkte mit persönlicher Note und lokaler Handschrift. Wir haben eine kleine Auswahl an Geschäften zusammengestellt, die besondere Mitbringsel und originelle Geschenkideen aus der Region anbieten.

Spirituosen und schwäbischer Wortwitz bei „The Bränd“ Bei „The Bränd“, Untere Marktstraße 2, in Ludwigsburg wirds schwäbisch. Im Sortiment finden sich Liköre und Destillate wie Gin, Rum, Wermut oder Brotbrand, die sich als besondere Geschenkideen für Genießer eignen. Ergänzend dazu gibt es Textilien mit schwäbischem Wortwitz und regionalen Designs – eine Mischung, die den Laden zu einer Adresse für originelle, lokal verankerte Weihnachtsgeschenke macht.

Nostalgischer Charme im Vintage-Blumenladen „La Poucette“

In der Altstadt von Marbach, genauer in der Niklastorstraße 7, befindet sich der kleine Vintage-Blumenladen „La Poucette“. Beim Betreten steht man sofort in einem liebevoll gestalteten Raum mit nostalgischem Flair. Statt in Blumenvasen finden sich Blumen und Gestecke häufig in alten Kaffeekannen, Backformen, Körben oder ähnlichen, gebrauchten Gefäßen. Neben Blumen und Pflanzen bietet „La Poucette“ kleine, schöne Accessoires wie Servietten, Kerzen oder Teelicht-Schälchen. Bewusst dezent, um den Vintage-Charakter zu bewahren.

Originelle Geschenkideen und Last-Minute-Optionen bei „Süße Freude“

Der Conceptstore „Süße Freude“ in Großbottwar bietet allerlei Buntes für Menschen, denen man eine süße Freude machen möchte. Im Angebot findet man humorvolle, unkonventionelle und originelle Geschenkideen wie Duft- und Badeartikel, Kerzen, Vasen in ungewöhnlichen Formen und allerlei Accessoires. Darüber hinaus betreiben die Inhaber eine kleine angeschlossene Manufaktur, in der sie Trockenblumensträuße herstellen, Kosmetiktaschen oder Tassen individuell bedrucken und sonstige kleine Geschenkartikel liebevoll verpacken. Für alle, die spontan oder auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten ein Geschenk brauchen, gibt es einen Automaten vor dem Laden. Dort liegen vorbereitete Geschenkideen bereit – ideal als Last-Minute-Option.

Soziale Geschenkideen aus Bietigheim-Bissingen

Der „EinLaden“ in der Rommelmühle in Bietigheim-Bissingen ist ein sozial orientierter Laden. Viele der angebotenen Produkte werden direkt vor Ort produziert, montiert oder verpackt. Das Sortiment stammt größtenteils von kleinen Labels, Start-ups oder sozialen Projekten aus der Region. So unterstützt der Laden verschiedene Kreative und kleinere Anbieter und bietet gleichzeitig ein breites Angebot an originellen, handgemachten Geschenkideen. Das Projekt ist eine Kooperation von Insel e.V., der Initiative Selbstständiges Leben für Menschen mit Behinderung in Ludwigsburg, und dem AHWerk, der Schülerfirma der August-Hermann-Werner-Schule aus Markgröningen.

Duftende Pflegeprodukte aus der „Schatzkiste“ in Freiberg

Die „Schatzkiste“ ist ein kleiner Laden im Freiberger Stadtteil Geisingen, gegründet von Iris und Sven Büttner. Im Sortiment finden sich vor allem Natur- und Pflegeprodukte wie feste und flüssige Seifen, Haarseifen, Duschgele, Bodylotions, Badezusätze, Deo und Lippenbalsam. Viele davon mit natürlichen Düften, etwa Eisenkraut, Wildrose, Zirbe oder Heu. Darüber hinaus bietet die Schatzkiste kleine Geschenkartikel und regionale Spezialitäten an. Holzartikel, Zirbenkissen und -schnaps, Kaffee und heimische Lebensmittel wie Freiberger Linsen und Walnüsse stehen zum Verkauf. Ideal für alle, die Geschenkideen suchen, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und regionalen Produkten.