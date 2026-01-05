Im heutigen Irak haben Archäologen eine Töpferwerkstatt aus der Eisenzeit gefunden. Sie liefert neue Einblicke, wie Menschen vor 3000 Jahren Keramik herstellten: in Fabriken mit koordinierten Abläufen und organisierter Arbeitsteilung.
Keramik gehört zu den wichtigsten archäologischen Quellen. Der Herstellungsprozess hat im Vergleich dazu bislang deutlich weniger Beachtung gefunden. Die Ausgrabung einer außergewöhnlich gut erhaltenen Töpferwerkstatt mit zwei Brennöfen im Dinka-Siedlungskomplex eröffnet nun die Möglichkeit, eine gesamte lokale Produktionskette umfassend zu analysieren.