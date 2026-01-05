Neun neue Geschäfte, mehr Gastronomie und ein starkes Zukunftsprojekt: Das erste Jahr unter Center-Manager Serge Micarelli zeigt Wirkung.
05.01.2026 - 07:00 Uhr
Ein Jahr nach dem Amtsantritt von Center-Manager Serge Micarelli zeigt sich das Leo-Center in Leonberg bereits deutlich verändert. Wo nach den Corona-Jahren noch Zurückhaltung und Leerstände das Bild prägten, ist 2025 spürbar Aufbruchstimmung eingekehrt. Neue Geschäfte, mehr Gastronomie und konkrete Zukunftspläne sorgen für frischen Wind in der traditionsreichen, mehr als 50 Jahre alten Shopping-Mall.