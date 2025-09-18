Wer meint, Geschichtsdozenten und -studierende, säßen in Elfenbeintürmen, der wird in Stuttgart eines Besseren belehrt. Hier sind sie forschend und fragend in der Stadt unterwegs. Zumindest gilt das für Carsten Kretschmann von der Historischen Fakultät der Uni Stuttgart und eine von ihm betreute Studierendengruppe, die sich mit lokaler Geschichte befasst. Für das Projekt „Erinnerungspfade“, eine neu entwickelte gleichnamige Geschichts-App, haben sie Demokratieorte in Stuttgart ausfindig gemacht, aufgesucht und in kurzen Texten beschrieben. „Das war für die Studierenden Neuland“, sagt Kretschmann. Denn der Sinn der Übung besteht nicht in wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern darin, „in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren“.

Der Lernort Geschichte der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft hat darin Erfahrung. Er bietet Kindern und Jugendlichen Führungen, Workshops und Projekte zur Stuttgarter Geschichte an. Von Leiterin Pia Preu stammt die Idee zu der Geschichts-App „Erinnerungspfade“, eine Weiterentwicklung der seit zehn Jahren bestehenden Web-App „Geschichte Online Stuttgart“, in der Schauplätze der Stuttgarter NS-Geschichte sowie Gedenkorte über eine virtuelle Karte angesteuert werden können, ergänzt um Biografien von Opfern, Helfern und Tätern. Die Idee dazu hatten damals vier Schüler.

Die Stadt beteiligte sich mit 15.000 Euro an der App

Die neue „Erinnerungspfade“-App, die nach zweijährigem Vorlauf am Mittwochabend im Hospitalhof vorgestellt wurde, geht deutlich darüber hinaus. Sie verweist auf viele Aspekte der Stadtgeschichte – auf Demokratieorte, koloniale Spuren, Gastarbeitergeschichten, queere Orte und Orte rassistischer Gewalt. Enthalten sind darin auch historische Fotos. „Die App ist multiperspektivisch angelegt“, erläutert Pia Preu. Und sie soll weiter wachsen. Nutzer haben die Möglichkeit, selbst Erinnerungsorte vorzuschlagen; der Lernort Geschichte kuratiert und übernimmt die Pflege der App.

In der Uni Stuttgart, den Stuttgarter Stolperstein-Initiativen, die die Biografien von mehr als 1000 NS-Opfern recherchiert haben, und dem Arbeitskreis Zwangsarbeit hat Pia Preu kompetente Partner gefunden. In der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart fand sie zudem den notwendigen Geldgeber: 15.000 Euro steuerte die Koordinierungsstelle zur Entwicklung und Programmierung der kostenlosen App bei. Diese enthält verschiedene Funktionen. Der Nutzer kann sich zum Beispiel Stadtspaziergänge zusammenstellen und im Umkreis von 50 Metern relevante Orte anzeigen lassen. Zu jedem Ort gibt es weiterführende Links und Literaturhinweise. Alle Inhalte sind auch Englisch verfügbar.

Studentin Mira Müller hat die Geschichte des Stadions recherchiert

Schöner Nebeneffekt der App: die 25 Studierenden, die an der Übung „Orte der Demokratie der Stuttgarter Erinnerungskultur“ teilgenommen und Texte für die App verfassten haben, haben selbst viel über Stuttgart gelernt. Neben geschichtsträchtigen Orten, wie dem Leuschnerplätzle, das für das Ende der 1848er-Revolution steht, dem Landtag oder dem Rathaus haben sie auch Theater und die Oper als Orte der Demokratie identifiziert. Ebenso migrantische Orte und Adressen, die man beim Thema Demokratie nicht auf dem Plan hat. Etwa die Wilhelma, wo sich im 19. Jahrhundert die bürgerliche Öffentlichkeit traf „und Bildung als Ressource für Demokratie wirksam gemacht wurde“, wie Kretschmann erläutert.

Nach dem Krieg entwickelte sich das Stadion zu einem Ort, der sich mit dem demokratischen Neuanfang verbindet. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Auch die MHP-Arena taucht in der App als Demokratieort auf. Mira Müller, 20, die an der Uni Stuttgart im vierten Semester Geschichte und Englisch im Lehramt studiert, hat sich in die Geschichte des von Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer geplanten Stadions vertieft. Es wurde anlässlich des 15. Deutschen Turnfests erbaut und am 23. Juli 1933 als Adolf-Hitler-Kampfbahn eröffnet. Nach dem Krieg entwickelte sich das Stadion zu einem Ort, der sich mit dem demokratischen Neuanfang verbindet. Gerne würde die Studentin dies an Ort und Stelle dokumentiert sehen. Sie kann sich eine künstlerische Installation beim Stadion vorstellen. Mit dem Verein steht sie im Kontakt und hofft auf eine positive Reaktion der Stadt Stuttgart.

Die Studierenden leisteten einen Beitrag zur lokalen Erinnerungskultur

Aufgefallen ist den Studierenden bei ihren Rundgängen, dass etliche geschichtsträchtige Orte in der Stadt unbeschriftet sind. „Es gibt etliche Leerstellen“, bestätigt Kretschmann: „Wer kennt schon den Platz der Deutschen Einheit bei der Liederhalle?“ Ein Zusammenhang sei nicht erkennbar, der Platz auch in kein Nutzungskonzept eingespannt, bemängelt der Dozent: „Das ist total verschenkt“. Bei der Staatsgalerie vermissen die Studierenden „Überraschungseffekte“: „Dem Betrachter wird nicht unmittelbar klar, dass das Museum für Offenheit, Kreativität und Bildungschancen steht“, erläutert Kretschmann. Eine andere Frage, die die Studierenden beschäftigt, lautete: Wie kann man Orte, die nicht im Zentrum Stuttgarts sind, bekannter machen, wie etwa das Heuss-Haus auf dem Killesberg. Sie denken an eine Art „Showroom“ in der Innenstadt mit Hinweisen auf das Heuss-Haus.

Die 20-jährige Mira Müller bestätigt, was Dozent Kretschmann und Pia Preu vom Lernort Geschichte rund um die „Erinnerungspfad“-App beobachtet haben: das Projekt kam bei den Studierenden sehr gut an. „Das war bereichend“, sagt die junge Studentin.“ „Die Sensibilität für Themen wie Demokratie und die drohenden Gefahren wächst“, stellt Kretschmann fest. Durch ihre Beiträge leisteten die Studierenden selbst einen aktiven Beitrag zur Erinnerungskultur und zu aktuellen Debatten. Auch künftig will er Geschichte für Studierende auf praktische Weise erlebbar machen. Der thematische Rahmen dafür bildet ein größer angelegtes Uni-Projekt zur wehrhaften Demokratie. Dazu gehört auch ein eigener Podcast (https://wehrhafte-demokratie.podigee.io). Die „Erinnerungspfade“-App ist über den Google Play Store bereits verfügbar, über den Apple App Store von diesem Freitag an.