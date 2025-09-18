„Erinnerungspfade“ heißt eine neue App, die Geschichtsinteressierte in Stuttgart befüllt haben. Sie bringt Nutzern Erinnerungs- und Demokratieorte in der Stadt nahe.
Wer meint, Geschichtsdozenten und -studierende, säßen in Elfenbeintürmen, der wird in Stuttgart eines Besseren belehrt. Hier sind sie forschend und fragend in der Stadt unterwegs. Zumindest gilt das für Carsten Kretschmann von der Historischen Fakultät der Uni Stuttgart und eine von ihm betreute Studierendengruppe, die sich mit lokaler Geschichte befasst. Für das Projekt „Erinnerungspfade“, eine neu entwickelte gleichnamige Geschichts-App, haben sie Demokratieorte in Stuttgart ausfindig gemacht, aufgesucht und in kurzen Texten beschrieben. „Das war für die Studierenden Neuland“, sagt Kretschmann. Denn der Sinn der Übung besteht nicht in wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern darin, „in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren“.