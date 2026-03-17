Eine Spur soll in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels in Kürze wieder öffnen. Doch dürfen wirklich alle Verkehrsteilnehmer dann wieder in Richtung Dreieck Leonberg fahren?
17.03.2026 - 12:03 Uhr
Eine Fahrspur durch die Weströhre des Engelbergtunnels wird Ende dieser Woche geöffnet. Dass der Verkehr dann zumindest wieder eingeschränkt in Richtung Dreieck Leonberg fließen kann, ist der erste kleine Schritt in Richtung Normalität nach dem folgenschweren Brand eines Sattelzug-Aufliegers vom 3. März.