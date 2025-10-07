Gesund ernähren hilft So einfach geht es raus aus der Diabetes-Falle
Forscher der Uni Tübingen untersuchen, was bei der Entstehung von Diabetes wichtiger ist: Körpergewicht oder Blutzuckerwerte? Eine Teilnehmerin berichtet von der Studie.
Ines Buchmeier (Name geändert) weiß, wie es ist, wenn dem Körper Insulin zugeführt werden muss, weil er nicht mehr in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Zwei Schwangerschaften hat die Tübingerin in ihrem Leben gehabt. In beiden hat sie an Gewicht zugenommen. Und in beiden hat ihr Frauenarzt einen Schwangerschaftsdiabetes festgestellt. Ein Schock für die damals Vierzigjährige. „Ich wusste: Wenn ich nicht aufpasse, werde ich an einem Typ-2-Diabetes erkranken und für immer auf Insulinspritzen angewiesen sein.“