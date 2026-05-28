Interview
Heiner Scheffold, Chef der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, kritisiert das geplante Bundes-Sparpaket im Gesundheitsbereich als irregeleitet und unfair.
28.05.2026 - 10:56 Uhr
Anfang des Jahres hatte die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) das Land noch für sein Engagement gegenüber den finanziell angeschlagenen Kliniken gelobt. Jetzt will die Bundesgesundheitsministerin Milliarden in dem Bereich einsparen. BWKG-Vorstandsvorsitzender Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, erklärt im Interview mit Jens Schmitz, was das für die Häuser bedeutet, wie es aus seiner Sicht besser ginge und was er von Baden-Württemberg erwartet.