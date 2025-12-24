 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Getränk ohne Alkohol Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Getränk ohne Alkohol: Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?
1
Der neue Funktionsdrink Mellow Rush stammt von einem Stuttgarter Start-up. Foto: Mellow Rush/Naomi Virgin

Immer mehr Anbieter bringen Getränke auf den Markt, die angeblich wie Alkohol wirken – aber ohne Nachwehen. Aus Stuttgart gibt es nun Mellow Rush: Laut Werbung ein „Mood Elevator“.

Gesundheit für Menschen in Stuttgart: Bettina Hartmann (ina)

Nüchtern ist das neue Cool? Eins ist zumindest klar: Im Vergleich zu den 90er Jahren wird in Deutschland weniger Alkohol getrunken, dafür steigt der Umsatz mit alkoholfreien Varianten von Bier, Sekt, Spirituosen und Wein. Gründe dafür gibt’s viele. Unter anderem steht nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie das Gesundheitsbewusstsein immer mehr im Fokus. Alkohol muss man zwar nicht verteufeln, doch Studien haben ergeben, dass selbst kleine Mengen ein Risiko bergen. Daher verzichten so manche darauf, zumindest auf Zeit, etwa im „Dry January“.

 

So war es auch bei Simone Lafargue und ihrem Mann: „Wir haben ein halbes Jahr lang keinen Alkohol getrunken und uns deutlich besser gefühlt“, sagt die Stuttgarterin, die als Coach und Beraterin arbeitet. Trotz des generellen Wohlbefindens habe aber „irgendwas gefehlt“: „Etwas, das uns als Paar verbindet, das die Stimmung hebt, aber nicht abhängig macht.“

Stuttgarterin gründete für Mellow Rush ein Start-up

Was also tun? Lafargue hatte von einigen Drinks gehört, die keinen Alkohol enthalten und dennoch leicht berauschend wirken sollen. Sie dachte sich: „Das kann ich auch“ – und gründete ein Start-up.

Unsere Empfehlung für Sie

Umfrage unter jungen Menschen: „Ohne Alkohol kann ich den Moment mehr genießen“ – Trinkt die Gen Z weniger?

Umfrage unter jungen Menschen „Ohne Alkohol kann ich den Moment mehr genießen“ – Trinkt die Gen Z weniger?

Fast die Hälfte der 18-29-Jährigen trinkt keinen Alkohol mehr, wie ein neuer DKV-Report zeigt. Wir haben die Gen Z in Stuttgart gefragt – und die unterschiedlichsten Meinungen gehört.

Seit einigen Wochen ist Mellow Rush auf dem Markt – „der erste funktionale Drink, der kickt wie Alkohol – aber ohne Kater, Zucker oder Promille“ wie es auf der Homepage heißt. Der Name bedeutet so viel wie „sanfter Rausch“ oder „entspannter Schub“. Und was hat es mit dem Getränk, das das Nevensystem und das Gehirn ähnlich stimulieren soll wie Alkohol, aber ohne die negativen Folgen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Langzeitfolgen, auf sich?

Mellow Rush soll für „sanfte Euphorie“ sorgen

„Mellow Rush regt die Wohlfühl-Botenstoffe im Gehirn an: Dopamin, Serotonin und GABA“, sagt Simone Lafargue. Der Konsum sorge „für eine gewisse Leichtigkeit, für mentale Entspannung und sanfte Euphorie“. Mellow Rush sei somit „ein Seelenwärmer, durch den man sich entspannt und öffnet. Nur eben ohne Giftstoffe“. Stattdessen enthalte das von ihr kreierte Getränk allerlei Botanicals und Aromaten wie Safran, Rosmarin, Lavendel, Ingwer und Pfeffer. Schaut man auf der Dose auf die Zutaten, wird als Basis Wasser gelistet, zudem sind unter anderem Clamansisaft (Calamansi ist eine Zitrusfrucht), Grüntee, Kamillen-Extrakt, Mineralstoff- und Vitaminmischungen enthalten.

Unsere Empfehlung für Sie

Red Bull & Co. - „Energydrinks machen so dick wie Cola“

Red Bull & Co. „Eltern unterschätzen, dass Energydrinks so dick wie Cola machen “

Energydrinks sind im Trend, vor allem bei jungen Leuten. Aber auch umstritten. Ein Stuttgarter Arzt erklärt, welche Folgen der regelmäßige Konsum hat.

„Alles auf Kräuterbasis, alles natürlich“, wie die Geschäftsführerin Lafargue versichert. „Und vom Institiut SGS Fresenius geprüft.“ Zwar gibt es immer mehr Anbieter, die alkoholfreie, angeblich stimmungshebende Funktionsdrinks auf den Markt bringen. Sie enthalten teils aber Substanzen, die in Deutschland mit seinem strengen Lebensmittelrecht gar nicht zugelassen sind. So ist es etwa bei Sentia, das hierzulande daher nur über den Online-Handel erhältlich ist. Lafargue und ihr Mellow Rush hingegen sind nach eigener Einschätzung auf der sicheren Seite.

Verbraucherzentrale Stuttgart: pflanzlich nicht immer harmlos

„Pflanzliche Zutaten bedeutet nicht immer harmlos“, schränkt jedoch die baden-württembergische Verbraucherzentrale in Stuttgart auf Anfrage ein. So enthält das Getränk aus Stuttgart auch Ashwagandha-Extrakt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät bei Produkten mit Ashwagandha, hierzulande auch als Schlafbeere bekannt, zur Vorsicht Der Grund: Die Wirkung sei wissenschaftlich unzureichend erforscht. „Gerade bei exotischen pflanzlichen Zutaten liegen oft nur unzureichende Sicherheitsnachweise vor, für beworbene Wirkungen fehlen verlässliche Belege“, heißt es auch von der Stuttgarter Verbraucherzentrale. Generell gelte: „Unabhängig von den Produkten und den Wirkversprechen sehen wir Werbeaussagen, die rauschähnliche Zustände als erstrebenswert darstellen, kritisch. Herstellende müssen ihre Verantwortung als Lebensmittelunternehmen ernst nehmen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Sentia in Stuttgart: Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Sentia in Stuttgart Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Wie wird man ohne Alkohol betrunken? Der gehypte Drink Sentia verspricht angenehme Rauschgefühle mit null Promille. Stuttgarter Kreative wagen den Selbsttest und sind überrascht.

Simone Lafargue ist davon überzeugt, dass bei der Rezeptur ihres dezent rosefarbenen Drinks nichts bedenklich ist – weder gesundheitlich, geschmacklich, noch was die Wirkung betrifft. Auf der Homepage wird bestimmten Personengruppen vom Konsum allerdings abgeraten: „Wir empfehlen es nicht für Schwangere, Stillende oder Personen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen.“ Zudem heißt es dort, das Getränk sei für Erwachsene ab 18 Jahren konzipiert.

Getränk wird auf der Schwäbischen Alb produziert

Und wie schmeckt Mellow Rush eigentlich? Es hat eine Zitrusnote, ist leicht bitter – und zugleich süß. Ein klein wenig erinnert der Geschmack an Red Bull. Wirkt es auch? Beim Selbstversuch ist nichts zu merken. Vielleicht muss man mehr trinken als zwei Dosen mit je 250 Millilitern. „Bei manchen setzt die Wirkung schnell ein, bei anderen dauert es länger, bis sie sich dadurch entspannt und geselliger fühlen“, erklärt Simone Lafargue.

Produzieren lässt die Start-up-Unternehmerin regional, auf der Schwäbischen Alb beim Unternehmen Füllkopf in Steinheim am Albuch: „Dort haben wir zunächst 5000 Liter abfüllen lassen“, sagt Lafargue. Im Januar sollen die nächsten 5000 Liter folgen. Das Ziel sei eine schrittweise Erhöhung auf 60.000 Liter pro Abfüllung in 2026. Die Produktionswege sind kurz. Denn die meisten Rohstoffe kommen aus dem gerade mal 45 Minuten entfernten Nördlingen: „Von Destilla, einem Hersteller von Kräuterextrakten und Aromen.“ Kaufen kann man Mellow Rush bisher im Internet – über die Homepage oder bei Amazon. Kostenpunkt im Dreierpack 2,74 Euro pro Dose.

Weitere Themen

Getränk ohne Alkohol: Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Getränk ohne Alkohol Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Immer mehr Anbieter bringen Getränke auf den Markt, die angeblich wie Alkohol wirken – aber ohne Nachwehen. Aus Stuttgart gibt es nun Mellow Rush: Laut Werbung ein „Mood Elevator“.
Von Bettina Hartmann
Erste Filiale in Baden-Württemberg: Kaiserschmarrn im Königsbau – Gastro-Unternehmen Kaiser’s eröffnet in Stuttgart

Erste Filiale in Baden-Württemberg Kaiserschmarrn im Königsbau – Gastro-Unternehmen Kaiser’s eröffnet in Stuttgart

Kaiserschmarrn mit verschiedenen Toppings und Soßen zum selbst Zusammenstellen: Kaiser’s eröffnet bald die erste Filiale Baden-Württembergs in Stuttgart. Worauf man sich freuen kann.
Von Nina Scheffel
Verkehrsunfall in Stuttgart: Smart überschlägt sich auf B14 – Polizei sucht Zeugen

Verkehrsunfall in Stuttgart Smart überschlägt sich auf B14 – Polizei sucht Zeugen

Eine 35-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Stuttgart auf Höhe des Landtags verletzt worden. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.
Von nre
Eine Ballonfahrt inklusive Weinprobe ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Roadtrip Zwischen Wolken, Wein und Wahnsinn: Die Grand Tour Katalonien neu erleben

Einmal abheben, bitte: Die Grand Tour von Katalonien zeigt die Region von oben, von innen und ganz nah dran - in Partnerschaft mit der Urlaubsmesse CMT.
Feier mit schwerkrankem Kind: Heilig Abend im Kinderhospiz – „Ich kann die Zeit ganz anders genießen“

Feier mit schwerkrankem Kind Heilig Abend im Kinderhospiz – „Ich kann die Zeit ganz anders genießen“

Kerzenschein, Geschichten und Wärme: Im Stuttgarter Kinderhospiz feiern Familien und Mitarbeitende gemeinsam Weihnachten. Eine Mutter erzählt, wie dieser Ort ihr Kraft gibt.
Von Viola Volland
Hilfe für Stuttgarts Schwächste: Wie die Leserschaft Kinder in der Stadt unterstützt

Hilfe für Stuttgarts Schwächste Wie die Leserschaft Kinder in der Stadt unterstützt

Die StZ-Spendenaktion ist primär für Menschen in Not zuständig, fördert aber auch soziale Projekte. Dabei stehen vor allem Kinder aus benachteiligten Familien im Focus.
Von Sybille Neth
Vom Rollstuhl zum Kampfsport: „Ich hörte knacksende Geräusche und wusste: Das bisherige Leben ist vorbei“

Vom Rollstuhl zum Kampfsport „Ich hörte knacksende Geräusche und wusste: Das bisherige Leben ist vorbei“

Aus unserem Archiv – Vor zehn Jahren wurde Dennis Gluska durch einen schweren Unfall zum Pflegefall. Heute, eine Silbermedaille im BJJ später, beweist er: Aufgeben ist keine Option.
Von Petra Xayaphoum
Start-ups, Forschung, KI: 5 Themen, bei denen Stuttgart bundesweit ganz vorne mitspielt

Start-ups, Forschung, KI 5 Themen, bei denen Stuttgart bundesweit ganz vorne mitspielt

Hauptstadt der Start-ups, kreativste Großstadt mit weniger als einer Million Einwohner in Europa: Stuttgart hat einige Pfründe, mit denen es wuchern kann – und es auch tut.
Von Alexander Ikrat
Aus Kottan wird Kalsarikännit: Neue Bar am Hans-im-Glück-Brunnen: Es wird bunt!

Aus Kottan wird Kalsarikännit Neue Bar am Hans-im-Glück-Brunnen: Es wird bunt!

Die Kult-Bar Kottan hat im September nach 17 Jahren Bestehen geschlossen. Das nächste Gastro-Projekt steht schon in den Startlöchern. Ein Baustellenbesuch.
Von Petra Xayaphoum
Weihnachtsmann & Co.: Erfolgreicher Weihnachtsmarkt für die gute Sache

Weihnachtsmann & Co. Erfolgreicher Weihnachtsmarkt für die gute Sache

Bei Weihnachtsmann und Co. herrscht gute Laune: Die Verantwortlichen sind mit der Spendensumme mehr als zufrieden und das bhz freut sich über ein neues Klangbett.
Von Julia Schenkenhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart alkoholfrei Kater
 
 