Die Gewalt israelischer Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten hält an. Diesmal traf es ein Dorf in der Nähe von Ramallah. Eine Moschee wurde in Brand gesetzt.

red/KNA 15.05.2026 - 10:57 Uhr

Israelische Siedler haben das palästinensische Dorf Jibiya nordwestlich von Ramallah im besetzten Westjordanland angegriffen. Dabei steckten sie laut örtlichen Medienberichten am Freitag eine Moschee und mehrere palästinensische Fahrzeuge in Brand. Außerdem hätten sie Hassgraffiti an mehreren Gebäuden angebracht. Berichte über Verletzte gab es nicht.