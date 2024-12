Bei einer Durchsuchungsaktion entgeht ein Mann zunächst der Polizei. Doch tags drauf fällt er durch eine gefährliche Tat auf: Er schießt scharf und versucht auch, mit Waffengewalt ein Auto zu rauben.

Christine Bilger 18.12.2024 - 15:04 Uhr

Zumindest im betrunkenen Zustand hat dieser junge Mann wohl keine Angst vor der Entdeckung durch die Ermittlungsbehörden gehabt: In Esslingen hat die Polizei am Samstag einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der zum Kreis der rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen in der Region gehören soll. Er machte auf höchst gefährliche und nicht zu übersehende Art und Weise auf sich aufmerksam: Das Landeskriminalamt meldet, er habe in Esslingen in den frühen Morgenstunden mit einer scharfen Waffe mehrfach in die Luft geschossen. Und nicht nur das: Er soll mit der Waffe auch noch einen Autofahrer bedroht haben, der zufällig vorbeifuhr, und ihn zum Aussteigen gezwungen haben. Die Polizei wurde alarmiert und konnte den Tatverdächtigen festnehmen, der bereits im Auto des Mannes saß.