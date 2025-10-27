Ein Mann wird am Montagabend in Stuttgart-Wangen mit einem Messer attackiert. Die Polizei fahndet nach zwei Männern – zeitweise mit einem Hubschrauber.

Annika Mayer 27.10.2025 - 21:50 Uhr

Ein Mann ist am Montagabend in Stuttgart-Wangen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in der Ulmer Straße. Ein Mann sei dort von zwei Männern angegangen worden. Im Verlauf des Konflikts wurde er mit einem Messer attackiert. Die Hintergründe des Konflikts sind laut dem Sprecher der Polizei bisher nicht bekannt.