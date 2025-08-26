Kritik an hoher Gewerbesteuer Stuttgart bleibt Steuer-Spitzenreiter
Wegen klammer Kassen haben 22 Kommunen der Region Stuttgart die Gewerbesteuer erhöht. Die IHK Region Stuttgart warnt vor einem Abbau von Arbeitsplätzen.
Freibad, Kindergarten, Sozialleistungen: All das finanzieren die Kommunen der Region auch durch die Gewerbesteuer. Aufgrund der schwächelnden Konjunktur sind vielerorts die Kassen jedoch klamm. Als Folge haben 22 der 179 Kommunen der Region Stuttgart für das Jahr 2025 ihre Gewerbesteuer erhöht – das ist rund jede achte Kommune der Region. Das zeigt eine Auswertung der IHK Region Stuttgart, die unserer Redaktion vorliegt.