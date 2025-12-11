Gewerbesteuererhöhung in Stuttgart „Geduld der Unternehmen am Ende“ – IHK kritisiert die Stadt
Frust in der Wirtschaft: Die IHK übt massive Kritik an Stuttgarts geplanter Gewerbesteuererhöhung – und sieht Versäumnisse in der Verwaltung.
Die Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart übt massive Kritik an der Erhöhung der Gewerbesteuer. Diese war am Dienstag auf Vorschlag der Verwaltung im Gemeinderat beschlossen worden. Die Unternehmen müssten mehr zahlen, während die Stadt an verschiedenen Stellen ihre „Aufgaben nicht mehr im nötigen Maß“ erfülle, so die IHK. Entsprechend fehle das Verständnis für die Erhöhung der steuerlichen Lasten. Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Seit Jahren melden uns Betriebe dieselben strukturellen Probleme – aber es ändert sich nichts.“ Von einer funktionierenden Wirtschaftspolitik nehme man kaum etwas wahr, so Herre. Selten ist die Kritik der IHK Richtung Rathausspitze so deutlich ausgefallen.