Im Tarifstreit bei den öffentlichen Banken macht die Gewerkschaft Druck. Weil die Arbeitgeber eine lange Laufzeit von 35 Monaten anstreben, reicht Verdi auch ein zweistelliges Gehaltsplus nicht aus.

Matthias Schiermeyer 16.09.2024 - 16:01 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi schlägt ein Gehaltsangebot der Arbeitgeber von 10,8 Prozent für die Beschäftigten der öffentlichen Banken aus und kündigt rasche Warnstreiks an – so wird an diesem Mittwoch in Stuttgart bei LBBW, L-Bank, Landesbausparkasse (LBS) und Sparkassenverlag ganztägig gestreikt. Geplant ist am Morgen auch ein Demonstrationszug vom Pariser Platz bis zum kleinen Schlossplatz.