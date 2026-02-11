Gil Ofarim hat das Dschungelcamp gewonnen. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist das vielen gleichgültig – Glückwünsche gibt es zumindest vom Bürgermeister.
10.02.2026 - 09:36 Uhr
Der neue Dschungelkönig Gil Ofarim spaltet die Nation. Dass der skandalumwobene Musiker die TV-Serie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen hat – für viele ein Skandal. Andererseits war seine Unterstützung riesig, nicht umsonst lag er im Zuschauervoting von Beginn an vorne. In seinem Wohnort Freiberg am Neckar gehen die Meinungen ebenfalls auseinander – zumindest bei denen, die die Reality-Show überhaupt verfolgt haben.