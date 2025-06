Kürzlich ist der junge Giraffenbulle im Stuttgarter Zoo gestorben. Die Giraffenkühe bekommen Unterstützung zum Arterhalt.

Iris Frey 12.06.2025 - 10:16 Uhr

Seit Anfang Mai sind sie nur noch zu dritt, die Giraffenkühe Lindani, Sala und Nyiri in der Wilhelma. Der Grund: Giraffenbulle Tilodi ist im Stuttgarter Zoo aufgrund einer Darmverschlingung von Dick- und Blinddarm gestorben. Tilodi war im Februar 2024 aus dem Zoo Kopenhagen in die Wilhelma gekommen. Doch nun rückt die bedrohte Tierart neu in den Blickpunkt. Die Giraffenkühe sollen nicht alleine bleiben, erklärt der Zoodirektor Thomas Kölpin. So habe der Stuttgarter Zoo beim Europäischen Zooverband EAZA wieder die Suche nach einem jungen Bullen angemeldet, damit sich in Stuttgart die Giraffenfamilie wieder vergrößern kann. In der Wilhelma sind seit 1970 rund 40 Giraffenkälber zur Welt gekommen.