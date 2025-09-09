Girl-Band Frauenpower unerwünscht bei türkischer Regierung
Gegen die erfolgreiche Popgruppe „Manifest“ wird ermittelt – wegen Exhibitionismus. Das eigentliche Problem Ankaras: Die sechs jungen Bandmitglieder stehen aufseiten der Opposition.
„Recht! Gesetz! Gerechtigkeit!“ skandierte das Publikum bei einem ausverkauften Konzert der Popgruppe „Manifest“ in Istanbul am Wochenende – den Slogan der Protestbewegung gegen das Regime von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.