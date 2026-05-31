Giro d’Italia: Jonas Vingegaard dominiert – und küsst und küsst und küsst

Viele Sportler haben Rituale, meist sind dies harmlose Gepflogenheiten. Allerdings nicht immer. Am Lenker von Jonas Vingegaard klebt ein Bild seiner Frau Trine und der beiden Kinder. Stets, wenn der Radprofi einen Sieg einfährt, küsst er kurz vor der Ziellinie nicht nur den Ehering an seiner rechten Hand, sondern auch das Foto der Familie. Das sind bewegende Momente, aber auch nicht ganz ungefährliche Situationen. Ein Schlagloch – und seine Zähne könnten beträchtlichen Schaden nehmen. Beim Giro d’Italia ging in den vergangenen drei Wochen alles gut. Obwohl Jonas Vingegaard ziemlich viel geküsst hat.