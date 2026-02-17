Manchmal enthüllt erst der Zufall der Gleichzeitigkeit Zusammenhänge zwischen Dingen, soweit sie auch voneinander entfernt liegen mögen. In diesen Tagen hat die Französin Gisèle Pelicot ein Buch veröffentlicht, das offenbart, was sich hinter der Fassade einer nach außen glücklichen Familie verbirgt: zu welchem teuflischem Doppelsinn der Begriff des liebenden Ehemanns fähig ist, welche widerwärtigen Abgründe er beleuchtet. Ein Mann, der seine Frau jahrelang mit Narkotika vergiftet, um sie zur Vergewaltigung an im Internet rekrutierte Sexzombies freizugeben. Es sind ganz normale Leute, dicke, dünne, aller Altersklassen, die den Körper Gisèle Pelicots zum Müllsack ihrer schmutzigen Fantasien gemacht haben. Über ihren Mann ragt das Unvorstellbare in prekäre Verhältnisse hinein, frühe Gewalterfahrungen, zerrüttete Familien, Armut.