Giulia Enders über das Immunsystem „Nicht-krank-Sein ist auch nicht nur gut!“
Die Ärztin und Bestsellerautorin Giulia Enders erklärt im Interview, weshalb ein „zu starkes“ Immunsystem auch schaden kann und warum „kluge Hygiene“ wichtig ist.
Die Ärztin und Bestsellerautorin Giulia Enders (35) forschte für ihre Doktorarbeit am Institut für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene in Frankfurt am Main. Bereits mit ihrem Buch über den Darm begeisterte sie Millionen Leser. In „Organisch“ widmet sie sich unter anderem einem der komplexesten Themen: unserem Immunsystem. Fernab gängiger Mythen beleuchtet sie, warum Krankheitssymptome oft Zeichen von Stärke sind und warum unser Immunsystem ausgeglichen, nicht stark sein muss.