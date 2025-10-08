Die EU-Kommission hat ihre Gleichstellungsstrategie für 2026 bis 2030 vorgestellt. Sie will LGBTIQ+-Personen stärker vor Gewalt und Diskriminierung schützen.
08.10.2025 - 11:07 Uhr
Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihre Gleichstellungsstrategie für queere Menschen für die Jahre 2026 bis 2030 vorgestellt. Der Plan sieht vor, Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen (LGBTIQ+) vor Gewalt zu schützen, Diskriminierung abzubauen und gleiche Rechte in allen Lebensbereichen zu sichern, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Die Strategie sieht zudem Maßnahmen gegen Hass und Hetze im Internet vor. Die bisherige Strategie läuft Ende 2025 aus.