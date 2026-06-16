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  4. Nächste Vollsperrung im Stuttgarter Osten: Umleitungen bis Ende Juli

Gleisbauarbeiten an der Uhlandshöhe Nächste Vollsperrung im Stuttgarter Osten: Umleitungen bis Ende Juli

Gleisbauarbeiten an der Uhlandshöhe: Nächste Vollsperrung im Stuttgarter Osten: Umleitungen bis Ende Juli
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Auf Höhe der Uhlandshöhe wird die Gerokstraße wegen Gleisbauarbeiten für Autos voll gesperrt. Die Stadtbahn darf weiterhin fahren. Foto: Sebastian Steegmüller

Die SSB erneuern zwischen dem Eugensplatz und der Haltestelle Heidehofstraße die Schienen. Autofahrer müssen sich rund fünf Wochen lang auf Umwege und Verkehrsbehinderungen einstellen.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Autofahrer, die im Stuttgarter Osten unterwegs sind, müssen zurzeit starke Nerven haben. Auf die zweiwöchige Vollsperrung der Pischekstraße folgt ab Montag, 22. Juni, die nächste große Baumaßnahme im Stadtbezirk, die Staus und Umleitungen zur Folge haben wird. Bis voraussichtlich Sonntag, 26. Juli, erneuern die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in der Gerokstraße zwischen den Haltestellen Heidehofstraße und Eugensplatz im laufenden Betrieb die Gleise. Die Stadtbahnen der Linie 15 fahren durch die langgezogene Kurve unterhalb der Uhlandshöhe, für den Kfz-Verkehr wird sie aber vollgesperrt.

 

Betroffen sind auch die Busse der Linie 42 und die Nachtbuslinie N7. Von Gablenberg aus fährt der 42er nur bis zur Haltestelle Heidehofstraße. Dort dreht er über eine kleine Schleife in Richtung Erwin-Schoettle-Platz um. Die Haltestellen Eugensplatz, Olgaeck, Charlottenplatz und Schlossplatz werden nicht angefahren. Fahrgäste, die zum Schlossplatz wollen, können an der Haltestelle Heidehofstraße in die Stadtbahnen der Linie U15 umsteigen. Sie verkehrt während der Bauzeit regulär.

Nachtbus fährt über die Sonnenbergstraße

Die N7 fährt vom Schlossplatz aus über die Dobel- und Sonnenbergstraße zur Payerstraße. Wegen der geänderten Streckenführung liegt die Ersatzhaltestelle nicht in der Gänsheidestraße, sondern auf Höhe der Payerstraße 14. Die Haltestellen Stafflenbergstraße und Bubenbad entfallen. Die SSB empfiehlt Fahrgästen, die mit der Linie 42 unterwegs sind, mehr Zeit einzuplanen und die elektronische Fahrplanauskunft zu nutzen.

Die Absperrungen stehen am unteren Ende der Gerokstraße schon bereit. Foto: Sebastian Steegmüller

Umstellen müssen sich auch Autofahrer. Für den Individualverkehr wird der Bereich zwischen der Haußmannstraße 20 und Gerokstraße 10 komplett gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Charlottenplatz wird bereits am Olgaeck umgeleitet. Das Linksabbiegen von der Charlottenstraße in die Alexanderstraße ist dort nicht möglich. „Damit soll zusätzlicher Verkehr in den angrenzenden Nebenstraßen vermieden werden“, teilt das Amt für öffentliche Ordnung mit. Anlieger können jedoch über die Hohenheimer Straße fahren, umdrehen und nach rechts in die Alexanderstraße abbiegen.

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Der Verkehr aus der Innenstadt in Richtung Stuttgart-Ost und Sillenbuch wird über die Sonnenbergstraße und die Richard-Wagner-Straße umgeleitet. Außerdem hat die städtische Verkehrsbehörde angeordnet, dass der Lkw-Verkehr großräumig über die B27, Degerloch, Jahnstraße und die Ruhbank geführt wird.

Größere Umleitung im zweiten Bauabschnitt

Die örtliche Umleitung führt im ersten Bauabschnitt in beiden Richtungen über die Haußmannstraße, den Urachplatz, die Schwarenbergstraße und die Wagenburgstraße. In der zweiten Phase wird die Ein- und Ausfahrt zur Haußmannstraße bereits unterhalb der Kurve gesperrt, daher wird ein etwas größerer Bogen über den Eugensplatz, die Kernerstraße, die Werastraße und die Schützenstraße notwendig, um auf die ursprüngliche Umleitungsstrecke zu gelangen. Die Zufahrt zu Tiefgaragen und Stellplätzen soll für Anlieger je nach Baufortschritt möglich bleiben.

Bei vorangegangenen Bauarbeiten an der benachbarten Haltestelle Eugensplatz waren im Herbst 2025 mehrfach Autofahrer im offenen Gleisbett gelandet. Die Fahrzeuge mussten per Abschleppwagen von den Schienen gehoben werden. Die Gefahr besteht ab kommenden Montag erneut. „Da die Stadtbahn verkehrt, kann der Gleisbereich nicht komplett mit Absperrschranken gesichert werden“, sagt ein Rathaussprecher.

Mehrere Schilder mit dem Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ und dem Zusatz „Bahn frei“ machen aber deutlich, dass der Bereich ausschließlich für die Stadtbahn freigegeben ist. „Im Übrigen liegt die Verkehrssicherungspflicht für die Baustelle bei der SSB als Bauherrin, diese setzt zur zusätzlichen Absperrung der Baustelle Sicherungsposten ein“, so der Sprecher weiter.

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