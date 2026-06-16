Autofahrer, die im Stuttgarter Osten unterwegs sind, müssen zurzeit starke Nerven haben. Auf die zweiwöchige Vollsperrung der Pischekstraße folgt ab Montag, 22. Juni, die nächste große Baumaßnahme im Stadtbezirk, die Staus und Umleitungen zur Folge haben wird. Bis voraussichtlich Sonntag, 26. Juli, erneuern die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in der Gerokstraße zwischen den Haltestellen Heidehofstraße und Eugensplatz im laufenden Betrieb die Gleise. Die Stadtbahnen der Linie 15 fahren durch die langgezogene Kurve unterhalb der Uhlandshöhe, für den Kfz-Verkehr wird sie aber vollgesperrt.