Ein starker Spielmacher Elias Newel und ein überragender Keeper Julian Buchele hinter einer top Abwehr sind entscheidend für das 26:23 von Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach.
Als der 26:23(16:13)-Sieg von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach perfekt war, rannten alle auf einen Mann zu: Auf Julian Buchele. Der nach 20 Minuten für Kristian Saeveras eingewechselte Keeper zeigte in der Schlussphase reihenweise Glanzparaden gegen frei vor ihm auftauchende Eisenacher. Insgesamt kam der 21-Jährige auf zwölf Paraden und stach den ebenfalls eingewechselten und gut haltenden 20 Jahre älteren ThSV-Keeper Silvio Heinevetter (acht Paraden) noch aus.