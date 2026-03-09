Ein starker Spielmacher Elias Newel und ein überragender Keeper Julian Buchele hinter einer top Abwehr sind entscheidend für das 26:23 von Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach.

Als der 26:23(16:13)-Sieg von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach perfekt war, rannten alle auf einen Mann zu: Auf Julian Buchele. Der nach 20 Minuten für Kristian Saeveras eingewechselte Keeper zeigte in der Schlussphase reihenweise Glanzparaden gegen frei vor ihm auftauchende Eisenacher. Insgesamt kam der 21-Jährige auf zwölf Paraden und stach den ebenfalls eingewechselten und gut haltenden 20 Jahre älteren ThSV-Keeper Silvio Heinevetter (acht Paraden) noch aus.

Neben Buchele drückte ein weiterer Göppinger Youngster dem Spiel seinen Stempel auf: Spielmacher Elias Newel (21) sorgte über weite Strecken für ein flüssiges Angriffsspiel und war mit sechs Toren bester Frisch-Auf-Werfer vor Linksaußen Rutger ten Velde (5). Als es beim 22:20 noch einmal eng wurde, erzielte Newel zwei Treffer in Serie zum 24:20. Beim 26:21 war die enorm kampfbetonte Partie endgültig entschieden. „Elias und Julian sind zwei tolle Juwele, an denen wir in den nächsten Jahren noch viel Freude haben werden", sagte Trainer Ben Matschke und lobte das gesamte Team: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung, mit einer unfassbar guten Abwehr- und Torwartleistung."

Durch den verdienten Erfolg vor 4800 Zuschauern in der EWSArena gegen die auswärtschwachen Eisenacher (jetzt 0:24 Punkte) rückten die Grün-Weißen auf Platz zehn vor. Bester Eisenacher Werfer war der starke Schweizer Felix Aellen (7/3). ThSV-Linkshänder Max Beneke, der in der neuen Saison nach Göppingen wechselt, traf zweimal.

Durchsetzungsstark: Elias Newel. Foto: IMAGO/Eibner

Für Frisch Auf geht es nach dem zweiten Sieg in Folge am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe weiter.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveraas (2 Paraden), Buchele (12 P.); Neudeck 2 Tore, ten Velde 5, Klöve 3, Goßner 1, Persson 2, Pregler 1, Schiller 4/4, Jurmala 1, Sunnefeldt, Lastro, Gislason 1, Newel 6, Hanne, Schmidt.

ThSV Eisenach: Spikic (2 P.), Heinevetter (8 P.); Joelsson 1, Reichmuth, Beneke 2, Attenhofer, Walz 3, Aellen 7/3, Meyer, Solak 6, Antonijevic, Seitz, Büchner 4, Saul, Leu.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23.

Termine

TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – HC Erlangen (29. März, 16.30 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)